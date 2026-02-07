3

Хосе «Grand Theft» Альварадо будет играть за «Никс» под номером «5»

Альварадо выбрал себе номер в новой команде.

Защитник Хосе Альварадо, ставший игроком «Нью-Йорка» в результате обмена из «Нового Орлеана», будет играть за «Никс» под номером «5».

Альварадо получил от фанатов прозвище Grand Theft Alvarado за свою привычку подкрадываться к соперникам и лишать их мяча. Прозвище отсылает к серии видеоигр Grand Theft Auto, последней частью которой на данный момент является пятая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
logoХосе Альварадо
logoНью-Йорк
logoНБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вспомнил заголовок старой заметки на Спортсе: ХОСЕ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО.
И опять улыбнулся...))
Тогда уж надо было под номером 6
Ответ banderos
Тогда уж надо было под номером 6
Чтобы 6 это надо за Майами играть. Так что вообще 4.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Новый Орлеан» обменял Хосе Альварадо в «Нью-Йорк»
5 февраля, 17:46
Майкл Скотто: «Никс» интересовались у «Пеликанс» не только Хосе Альварадо, но и Ивом Мисси»
23 января, 14:08
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
3 минуты назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
16 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
34 минуты назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
54 минуты назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
22 минуты назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем