Хосе «Grand Theft» Альварадо будет играть за «Никс» под номером «5»
Альварадо выбрал себе номер в новой команде.
Защитник Хосе Альварадо, ставший игроком «Нью-Йорка» в результате обмена из «Нового Орлеана», будет играть за «Никс» под номером «5».
Альварадо получил от фанатов прозвище Grand Theft Alvarado за свою привычку подкрадываться к соперникам и лишать их мяча. Прозвище отсылает к серии видеоигр Grand Theft Auto, последней частью которой на данный момент является пятая.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
