Хосе «Grand Theft» Альварадо будет играть за «Никс» под номером «5»

Альварадо выбрал себе номер в новой команде.

Защитник Хосе Альварадо, ставший игроком «Нью-Йорка » в результате обмена из «Нового Орлеана», будет играть за «Никс» под номером «5».

Альварадо получил от фанатов прозвище Grand Theft Alvarado за свою привычку подкрадываться к соперникам и лишать их мяча. Прозвище отсылает к серии видеоигр Grand Theft Auto, последней частью которой на данный момент является пятая.