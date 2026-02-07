  • Спортс
Карлайл сообщил, что Зубац играет с травмой голеностопа с декабря: «Мы не выпустим его на площадку, пока он не будет действительно готов»

Дебют Зубаца за «Индиану» откладывается.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл сообщил, что дебют центрового Ивицы Зубаца может быть отложен, поскольку тот находится в отпуске в связи с рождением ребенка, а также из-за травмы голеностопа, с которой, по словам Карлайла, Зубац играет с декабря.

«Ему то становится лучше, то хуже. Насколько я понимаю из разговоров с ним, там все еще что-то не в порядке. Мы не выпустим его на площадку, пока он не будет действительно готов.

Это парень, который сыграл в 94 или 95 процентах матчей за свою карьеру, и я предполагаю, что это потому, что он готов играть всегда, несмотря на проблемы. Но здесь такой вариант не пройдет», – сказал тренер.

«Индиана» приобрела Зубаца и Кобе Брауна из «Клипперс» в обмен на Беннедикта Матурина, Айзейю Джексона, два пика первого раунда и один – второго.

«Пэйсерс» отдали «Лос-Анджелесу» выбор в первом раунде драфта 2026 года, но он защищен (топ-4 или 10-30 драфта). На текущий момент «Индиана» имеет второй наихудший результат в НБА (13-39), что дает шанс в 14% на первый общий номер драфта. Если выбор не перейдет «Клипперс» в 2026 году, он превратится в незащищенный пик первого раунда 2031 года.

Ну база, Индиана хочет ещё подслить, поэтому ожидаемо
вы еще голеностоп у Сиакама проверьте... малоли че
вы еще голеностоп у Сиакама проверьте... малоли че
После того, как Матурина слили, это уже необязательно
Карлайл хитрит - Зубац выглядел здоровым в последни матчах. Но со стороны Индианы это правильный ход.
Пик Индианы защищен в 1-4. Зубац играл с травмой. Как же эти события связаны между собой))
"здесь такой вариант не пройдет, нам нужен Дибанца"
Какая же все-таки омерзительная ситуация с этими сливами ради пиков. И не понятно, как это чинить, чтобы команды намеренно себя не ослабляли и не сливали матчи.
Какая же все-таки омерзительная ситуация с этими сливами ради пиков. И не понятно, как это чинить, чтобы команды намеренно себя не ослабляли и не сливали матчи.
Как вариант, давать равные шансы кто не попал в плей-ин!
Какая же все-таки омерзительная ситуация с этими сливами ради пиков. И не понятно, как это чинить, чтобы команды намеренно себя не ослабляли и не сливали матчи.
Ну ещё несколько раз лига выдаст пики кому нужно, а самых сливных прокатит, и все наладится. Вон Юта с Энджейм уже поняла, что сливать бессмысленно
... Играл с травмой с декабря, а Клипперс не знали, или так было задумано?
... Играл с травмой с декабря, а Клипперс не знали, или так было задумано?
врачи-убийцы!
Вот ведь в Клипперс садюги какие работают, ты ж подумай
Здесь такой вариант не подойдёт,нам нужно сливать добавил тренер.
