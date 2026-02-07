Карлайл сообщил, что Зубац играет с травмой голеностопа с декабря: «Мы не выпустим его на площадку, пока он не будет действительно готов»

Дебют Зубаца за «Индиану» откладывается.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл сообщил, что дебют центрового Ивицы Зубаца может быть отложен, поскольку тот находится в отпуске в связи с рождением ребенка, а также из-за травмы голеностопа, с которой, по словам Карлайла, Зубац играет с декабря.

«Ему то становится лучше, то хуже. Насколько я понимаю из разговоров с ним, там все еще что-то не в порядке. Мы не выпустим его на площадку, пока он не будет действительно готов.

Это парень, который сыграл в 94 или 95 процентах матчей за свою карьеру, и я предполагаю, что это потому, что он готов играть всегда, несмотря на проблемы. Но здесь такой вариант не пройдет», – сказал тренер.

«Индиана» приобрела Зубаца и Кобе Брауна из «Клипперс» в обмен на Беннедикта Матурина, Айзейю Джексона, два пика первого раунда и один – второго.

«Пэйсерс» отдали «Лос-Анджелесу» выбор в первом раунде драфта 2026 года, но он защищен (топ-4 или 10-30 драфта). На текущий момент «Индиана » имеет второй наихудший результат в НБА (13-39), что дает шанс в 14% на первый общий номер драфта. Если выбор не перейдет «Клипперс» в 2026 году, он превратится в незащищенный пик первого раунда 2031 года.