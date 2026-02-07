20

Энтони Дэвис: «Уизардс» могут стать первой командой Востока в следующем году»

Дэвис считает, что положение «Вашингтона» в НБА может быстро измениться.

Форвард Энтони Дэвис, ставший игроком «Вашингтона» в результате обмена из «Далласа», не исключает, что нынешний аутсайдер может изменить свое положение. 

«Сложно сказать, что я точно останусь в Вашингтоне, без наличия четкого плана. Очевидно, что сейчас ситуация у команды непростая. Это видно по их результатам, но с добавлением определенных игроков она может измениться. От года к году все меняется. Они могут стать первой командой Востока в следующем году», – сказал Дэвис.

До дедлайна на обмены «Уизардс» приобрели двух звездных игроков (Дэвиса и Трэя Янга), сохранив ядро из молодых баскетболистов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
С Далласом защита уже выиграла титул, теперь очередь Вашингтона
Хоспади, молчи…
Вообще интересно было бы дожить до года, когда Вашингтон станет первой командой в конфе. Мне кажется я постарею на неприличное количество лет, прежде чем сие чудо произойдёт.
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Вообще интересно было бы дожить до года, когда Вашингтон станет первой командой в конфе. Мне кажется я постарею на неприличное количество лет, прежде чем сие чудо произойдёт.
Скажи год назад, что Шарлот будет силой,кто мог представить.
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Вообще интересно было бы дожить до года, когда Вашингтон станет первой командой в конфе. Мне кажется я постарею на неприличное количество лет, прежде чем сие чудо произойдёт.
если в мае им дадут первый пик, вполне возможно, что для этого тебе стареть не придется
Он и в Далласе много чего наобещал, трепло
Ответ Евгений Суханов
Он и в Далласе много чего наобещал, трепло
что значит и? что в тексте он тут обещает?
Ответ Евгений Суханов
Он и в Далласе много чего наобещал, трепло
А что он должен был сделать? Сказать, что Вашик - дно, и он чисто на зп пока посидит, а там поглядим?
Могут стать только вторыми, первое место застолбил Шарлотт
Пьяненькому Дэвису вечерком набрали, вот он и ляпнул сходу. Так еще и не закусывал
осталось только Гендальфа в старт и Хотабыча на скамейку подписать...
Энтони смех Девис успокойся, хоть один сезон 70+ хотя бы сыграй
Но делать мы этого не будем, так как я снова поселюсь в лазарете, добавил Дэвис
