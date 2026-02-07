Энтони Дэвис: «Уизардс» могут стать первой командой Востока в следующем году»

Дэвис считает, что положение «Вашингтона» в НБА может быстро измениться.

Форвард Энтони Дэвис, ставший игроком «Вашингтона » в результате обмена из «Далласа», не исключает, что нынешний аутсайдер может изменить свое положение.

«Сложно сказать, что я точно останусь в Вашингтоне, без наличия четкого плана. Очевидно, что сейчас ситуация у команды непростая. Это видно по их результатам, но с добавлением определенных игроков она может измениться. От года к году все меняется. Они могут стать первой командой Востока в следующем году», – сказал Дэвис.

До дедлайна на обмены «Уизардс» приобрели двух звездных игроков (Дэвиса и Трэя Янга), сохранив ядро из молодых баскетболистов.