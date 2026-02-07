Слухи об обмене Янниса Адетокумбо спровоцировали ставки на сумму 23 млн долларов на бирже Kalshi, акционером которой стал сам форвард

Адетокумбо связан со ставками на свой уход из «Милуоки».

Тема с возможным обменом Янниса Адетокумбо была самой обсуждаемой перед трэйд-дедлайном.

Слухи побудили бетторов сделать ставки на сумму 23 млн долларов на бирже прогнозов Kalshi.

В итоге греческая суперзвезда осталась в «Бакс» и объявила , что приобрела долю в Kalshi.