  Слухи об обмене Янниса Адетокумбо спровоцировали ставки на сумму 23 млн долларов на бирже Kalshi, акционером которой стал сам форвард
Адетокумбо связан со ставками на свой уход из «Милуоки».

Тема с возможным обменом Янниса Адетокумбо была самой обсуждаемой перед трэйд-дедлайном.

Слухи побудили бетторов сделать ставки на сумму 23 млн долларов на бирже прогнозов Kalshi.

В итоге греческая суперзвезда осталась в «Бакс» и объявила, что приобрела долю в Kalshi.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница RedditCFB в соцсети X
Или я старый, или планета едет с ума, но какого хера атлет может приобрести себе долю в «предикшн маркете»? Да и ваще, почему это не регулируется никак?) как доказать, что атлет не сливает нарочно?)

че дальше будет, атлеты выкупают себе долю в букмекерских конторах и матчфиксингом заниматься будут? Я понимаю, что темка стара как мир, но будто бы при Стерне такой номер не прошел бы.)
кстати верное примечание
Это точно конфликт интересов и лига должна что-то сделать. Иначе вообще смысла это шапито смотреть нету
Сильвер стерпит
Кто там в теме, чем эта биржа прогнозов отличается от букмекерской конторы? Или это из разряда "Если помидор назову томатом, то никто не догадается!". :)
похоже на полимаркет. Типы ты торгуешь против других людей, а биржа имеет комиссию за сделки. И там и там отрицательное мат ожидание.
чикаго любит малышей товарищи!
Рекомендуем