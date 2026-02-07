Слухи об обмене Янниса Адетокумбо спровоцировали ставки на сумму 23 млн долларов на бирже Kalshi, акционером которой стал сам форвард
Адетокумбо связан со ставками на свой уход из «Милуоки».
Тема с возможным обменом Янниса Адетокумбо была самой обсуждаемой перед трэйд-дедлайном.
Слухи побудили бетторов сделать ставки на сумму 23 млн долларов на бирже прогнозов Kalshi.
В итоге греческая суперзвезда осталась в «Бакс» и объявила, что приобрела долю в Kalshi.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница RedditCFB в соцсети X
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
че дальше будет, атлеты выкупают себе долю в букмекерских конторах и матчфиксингом заниматься будут? Я понимаю, что темка стара как мир, но будто бы при Стерне такой номер не прошел бы.)