НБА. «Лейкерс» победили «Голден Стэйт» благодаря 20+7+10 Леброна Джеймса, 40+12+12 Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Даллас» и другие результаты

7-8 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

«Бруклин» обыграл «Вашингтон» (127:113), на счету Егора Дёмина 4 очка (2 из 8 с игры, 0 из 5 трехочковых), 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Лейкерс» справились с «Голден Стэйт» (105:99), на счету Леброна Джеймса 20 очков, 7 подборов и 10 передач (6 из 17 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии).

«Сан-Антонио» победил «Даллас» благодаря трипл-даблу Стефона Касла: 40 очков (15 из 19 с игры, 3 из 5 трехочковых, 7 из 10 штрафных), 12 подборов и 12 передач.

«Кливленд» взял верх над «Сакраменто» в первом матче Джеймса Хардена за «Кэвс» (132:126). На счету новобранца 23 очка (7 из 13 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 8 передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.