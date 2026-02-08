НБА. «Лейкерс» победили «Голден Стэйт» благодаря 20+7+10 Леброна Джеймса, 40+12+12 Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Даллас» и другие результаты
7-8 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
«Бруклин» обыграл «Вашингтон» (127:113), на счету Егора Дёмина 4 очка (2 из 8 с игры, 0 из 5 трехочковых), 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Лейкерс» справились с «Голден Стэйт» (105:99), на счету Леброна Джеймса 20 очков, 7 подборов и 10 передач (6 из 17 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии).
«Сан-Антонио» победил «Даллас» благодаря трипл-даблу Стефона Касла: 40 очков (15 из 19 с игры, 3 из 5 трехочковых, 7 из 10 штрафных), 12 подборов и 12 передач.
«Кливленд» взял верх над «Сакраменто» в первом матче Джеймса Хардена за «Кэвс» (132:126). На счету новобранца 23 очка (7 из 13 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 8 передач.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
1. Купер Флэгг (Даллас) 47 игр, 20,4 очка + 6,6 подбора за 34:11 мин игрового времени
2. Дилан Харпер (Сан-Антонио) – 40, 10,7 очка + 3,3 подбора за 21:21
3. Ви Джей Эджкомб (Филадельфия) – 47, 15,2 очка + 5,4 подбора за 35:40
4. Кон Книппел (Шарлотт) – 51, 18,8 очка + 5,5 подбора, 42,4 % трехочковых за 32:02
5. Эйс Бэйли (Юта) – 45, 11,5 очков + 3,7 подбора за 25:43
6. Тре Джонсон (Вашингтон) – 39, 12,9 очков +2,7 подбора за 25:08 (при росте 198 см всего 2,7 подбора)
7. Джеремайя Фирс (Нью-Орлеан) – 54, 13,1 очков + 3,5 подбора за 25:26
8. Егор Демин (Бруклин) – 44, 10,9 очка + 3,1 подбора за 24:50
9. Коллин Мюррэй-Бойлс (Торонто) – 42, 8,0 очков + 5,1 подбора за 22:29
10. Хаман Малуач (Финикс) – 22, 1,2 очка + 0,9 подбора за 04:19