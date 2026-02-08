  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. «Лейкерс» победили «Голден Стэйт» благодаря 20+7+10 Леброна Джеймса, 40+12+12 Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Даллас» и другие результаты
212

НБА. «Лейкерс» победили «Голден Стэйт» благодаря 20+7+10 Леброна Джеймса, 40+12+12 Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Даллас» и другие результаты

7-8 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

«Бруклин» обыграл «Вашингтон» (127:113), на счету Егора Дёмина 4 очка (2 из 8 с игры, 0 из 5 трехочковых), 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Лейкерс» справились с «Голден Стэйт» (105:99), на счету Леброна Джеймса 20 очков, 7 подборов и 10 передач (6 из 17 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии).

«Сан-Антонио» победил «Даллас» благодаря трипл-даблу Стефона Касла: 40 очков (15 из 19 с игры, 3 из 5 трехочковых, 7 из 10 штрафных), 12 подборов и 12 передач.

«Кливленд» взял верх над «Сакраменто» в первом матче Джеймса Хардена за «Кэвс» (132:126). На счету новобранца 23 очка (7 из 13 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 8 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
211 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Статистика топ-10 драфта-2025 по состоянию на 07.02.2026:

1. Купер Флэгг (Даллас) 47 игр, 20,4 очка + 6,6 подбора за 34:11 мин игрового времени

2. Дилан Харпер (Сан-Антонио) – 40, 10,7 очка + 3,3 подбора за 21:21

3. Ви Джей Эджкомб (Филадельфия) – 47, 15,2 очка + 5,4 подбора за 35:40

4. Кон Книппел (Шарлотт) – 51, 18,8 очка + 5,5 подбора, 42,4 % трехочковых за 32:02

5. Эйс Бэйли (Юта) – 45, 11,5 очков + 3,7 подбора за 25:43

6. Тре Джонсон (Вашингтон) – 39, 12,9 очков +2,7 подбора за 25:08 (при росте 198 см всего 2,7 подбора)

7. Джеремайя Фирс (Нью-Орлеан) – 54, 13,1 очков + 3,5 подбора за 25:26

8. Егор Демин (Бруклин) – 44, 10,9 очка + 3,1 подбора за 24:50

9. Коллин Мюррэй-Бойлс (Торонто) – 42, 8,0 очков + 5,1 подбора за 22:29

10. Хаман Малуач (Финикс) – 22, 1,2 очка + 0,9 подбора за 04:19
У Егора был довольно слабый старт, последние пару месяцев его игра и стата стабильно улучшается.
Все мы знаем ради какого матча тут собрались. Два легендарных баскетболиста изменившие игру. Демин против Янга. Добро пожаловать в ад.
Ответ Klaudio Pizsarov
Все мы знаем ради какого матча тут собрались. Два легендарных баскетболиста изменившие игру. Демин против Янга. Добро пожаловать в ад.
Я лично соскучился по матчу Портленд - Мемфис. Давненько команды не рубились.
Все мы знаем ради какого матча тут собрались. Два легендарных баскетболиста изменившие игру. Демин против Янга. Добро пожаловать в ад.
Ради 4 очков это стоило того
Хороший дебют у Кеннарда. Поздравляем!
Хороший дебют у Кеннарда. Поздравляем!
Нормально зашёл. И не такой уж ноль в защите. Потери вполне объяснимы - новая команда.
В прошлом матче у Дёмина трёшки 6/10, в этом 0/5. Если взять вместе, как раз его 40% получаются. В общем летят трёхи - матч хороший, нет - плохой.
Посмотрел только 4 четверть, видно, что Грин сыграл лишнию четверть.
Интересная была игра и интрига сохранялась до конца матча, но в клатче Харден зарешал, набрав 10 очков.
Вашингтон собрал сегодня элитарных днарей 8 минут не могут заковырять Бруклину с игры, три выхода 3в1 не забили, такое даже в школьном баскетболе не увидишь.
Врубил ненадолго матч ЛАЛ и ГСВ. В моменте Грин попадает трешку, сокращает разрыв в счете, а в следующем моменте за руку цепляет соперника и тянет игрока на пол. Тупо вопрос: ЗАЧЕМ? ( я про то, что зачем нарываться на технари, когда команда в тебе нуждается)
Зачем болелбщики Лейкерс смотрят баскетбол, если знают результат заранее? Загадка.
Зачем болелбщики Лейкерс смотрят баскетбол, если знают результат заранее? Загадка.
При этом самые топовые эксперты ветки НБА и копейкой сикают ответить за свое величайшее мнение.
Дреймонд Грин даже в пятерке с Муди, Спенсером и Сантосом выглядит как ролевик на минималке
Дреймонд Грин даже в пятерке с Муди, Спенсером и Сантосом выглядит как ролевик на минималке
Так как может играть человек который во время бега составляет в голове текст подкаста?
Рекомендуем