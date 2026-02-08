Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
7 февраля в чемпионате Франции прошли три матча.
«Париж» обыграл «Нанси», «Ле-Ман» победил «Дижон».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 16-2, Нантер – 14-4, Париж – 14-5, Страсбур – 13-5, Виллербан – 12-6, Бурк – 12-7, Ле-Ман – 11-8, Шоле – 10-8, Элан Шалон – 9-9, Дижон – 8-11, Нанси – 7-12, Лимож – 6-12, Булазак – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 6-13, Сен-Кантен – 3-16, Ле-Портель – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
