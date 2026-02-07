Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошел один матч.
«Ваноли Кремона» справилась с «Канту».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 15-3, Брешия – 15-3, Венеция – 12-5, Милан – 12-6, Дертона – 11-7, Триест – 9-8, Тренто – 8-9, Наполи – 7-10, Удине – 7-11, Динамо Сассари – 7-11, Ваноли Кремона – 8-11, Варезе – 7-11, Реджо-Эмилия – 6-12, Канту – 4-15, Тревизо – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
