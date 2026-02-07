Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли четыре матча.
«Перистери» победил «Ираклис», «Колоссос» уступил ПАОКу.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 16-0, Панатинаикос – 14-2, АЕК – 12-4, ПАОК – 11-4, Арис – 8-7, Миконос – 7-9, Ираклис – 7-9, Перистери – 7-9, Промитеас – 6-9, Паниониос – 5-12, Кардицас – 4-12, Колоссос – 4-13, Марусси – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
