Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты

Сегодня в чемпионате Турции прошли четыре матча.

«Бешикташ» победил «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» справился с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Фенербахче – 16-2, Бешикташ – 16-3, Трабзонспор – 14-5, Бахчешехир – 13-6, Тюрк Телеком – 12-6, Галатасарай – 11-7, Эсенлер Эрокспор – 11-8, Анадолу Эфес – 10-8, Тофаш – 8-11, Меркезефенди – 8-11, Мерсин – 7-12, Бурсаспор – 6-12, Петким Спор – 5-13, Маниса – 5-13, Каршияка – 4-14, Бююкчекмедже – 2-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
