ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Бреоган» проиграл «Мурсии», «Уникаха» справилась с «Андоррой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 16-2, Валенсия – 14-4, Мурсия – 13-6, Уникаха – 13-6, Барселона –12-6, Баскония – 11-6, Тенерифе – 11-8, Бильбао – 11-8, Ховентуд – 10-8, Жирона – 9-9, Форса Льейда – 8-10, Бреоган – 8-11, Манреса – 7-11, Гран-Канария – 6-11, Сарагоса – 6-13, Андорра – 5-14, Сан-Пабло Бургос – 4-15, Гранада – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня вообще-то ещё Сарагоса с Бильбао играли. А у вас тишина.
Рекомендуем