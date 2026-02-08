0

Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 15-0, Партизан Сербия – 14-1, Клуж Румыния – 10-6, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-8, Борац Чачак Сербия – 6-10, КРКА Словения – 5-10, ФМП Сербия – 5-10, Сплит Хорватия – 4-12, Студентски центар Черногория – 3-12.

Группа B

Положение команд: Будучность Черногория – 13-2, Црвена Звезда Сербия – 11-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-8, Спартак Суботица Сербия – 7-8, Мега Сербия – 6-9, Задар Хорватия – 5-11, Илирия Словения – 5-11, Вена Австрия – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
