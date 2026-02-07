  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Единая лига ВТБ. 21 очко и 9 подборов Луки Шаманича помогли «Зениту» победить МБА-МАИ, «Уралмаш» обыграл «Енисей»
4

Единая лига ВТБ. 21 очко и 9 подборов Луки Шаманича помогли «Зениту» победить МБА-МАИ, «Уралмаш» обыграл «Енисей»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Зенит» обыграл МБА-МАИ в третьем матче под руководством Деяна Радонича. Самым результативным игроком питерцев стал центровой Лука Шаманич с 21 очком (5 из 9 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 11 из 12 штрафных) и 9 подборами.

«Уралмаш» справился с «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 23-2, УНИКС – 22-3, Локомотив-Кубань – 18-9, Зенит – 17-9, Бетсити Парма – 15-10, МБА-МАИ – 12-13, Уралмаш – 12-15, Енисей – 9-16, Пари Нижний Новгород – 7-19, Автодор – 5-20, Самара – 1-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoУралмаш
logoМБА-МАИ
logoЗенит
logoЕнисей
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит с победой!Не лучший матч команды.Лучший Шаманич, Фрэйзер-король концовок, Мун набирает форму.
<Енисей> на равных сыграл в Екатеринбурге. Но, овертайм остался за <Уралмашем>. Важная победа хозяев, в плане еще чуть-чуть подтянуться к вышестоящим командам.
Сергей Васильевич всё ?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Рыжов примет участие в конкурсе данков Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
5 февраля, 10:32Фото
Кирилл Елатонцев об NCAA: «Баскетбол совсем другой: много физического контакта, жесткая борьба, высокая скорость. В Лиге ВТБ все более командное»
5 февраля, 09:10
Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над «Уралмашем», «Зенит» разгромил «Енисей» и другие результаты
4 февраля, 19:24
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
2 минуты назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
15 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
33 минуты назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
53 минуты назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
21 минуту назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем