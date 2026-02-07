Единая лига ВТБ. 21 очко и 9 подборов Луки Шаманича помогли «Зениту» победить МБА-МАИ, «Уралмаш» обыграл «Енисей»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Зенит» обыграл МБА-МАИ в третьем матче под руководством Деяна Радонича. Самым результативным игроком питерцев стал центровой Лука Шаманич с 21 очком (5 из 9 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 11 из 12 штрафных) и 9 подборами.
«Уралмаш» справился с «Енисеем».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 23-2, УНИКС – 22-3, Локомотив-Кубань – 18-9, Зенит – 17-9, Бетсити Парма – 15-10, МБА-МАИ – 12-13, Уралмаш – 12-15, Енисей – 9-16, Пари Нижний Новгород – 7-19, Автодор – 5-20, Самара – 1-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Зенит с победой!Не лучший матч команды.Лучший Шаманич, Фрэйзер-король концовок, Мун набирает форму.
<Енисей> на равных сыграл в Екатеринбурге. Но, овертайм остался за <Уралмашем>. Важная победа хозяев, в плане еще чуть-чуть подтянуться к вышестоящим командам.
Сергей Васильевич всё ?
