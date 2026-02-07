24

«Лейкерс» интересуются Кэмом Томасом и Хэйвудом Хайсмитом

Томас и Хайсмит вызывают интерес у «Лейкерс».

По информации The Athletic, после дедлайна на обмены «Лейкерс» оценивают кандидатов из списка отчисленных игроков. Форвард Хэйвуд Хайсмит представляет для них интерес при условии, что его проблемы c коленом будут решены. Защитник Кэм Томас, бывший партнер Хайсмита по «Бруклину», – другой, более неоднозначный вариант.

Оба игрока были отчислены «Нетс». Хайсмит не сыграл ни одного матча в текущем сезоне, а Томас провел 24 игры, набирая в среднем 15,6 очка (39,9% с игры, 32,5% из-за дуги).

Перед дедлайном «Лейкерс» обменяли одного игрока с истекающим контрактом, Гэйба Винсента, на другого – Люка Кеннарда, отдав при этом единственный пик второго раунда, который они могли предложить. Им не удалось избавиться от других игроков, включая Далтона Кнехта, которого, по словам источников The Athletic, «Лейкерс» активно пытались обменять.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoНБА
logoЛейкерс
logoКэм Томас
logoХэйвуд Хайсмит
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кэм Томас идеально впишется в "систему" Лейкерс: жадный до мяча, полный ноль в обороне. Как, собственно, все звезды этого клуба.
Ответ Сергей Чумаченко
Кэм Томас идеально впишется в "систему" Лейкерс: жадный до мяча, полный ноль в обороне. Как, собственно, все звезды этого клуба.
Леброн когда включается, максимально силен в защите. Даже в свои 40+. Томас нужен наверное чтоб скамейку с болота вытащить, совсем очки набрать не могут(последние матчи не в счёт).
Ответ Сергей Чумаченко
Кэм Томас идеально впишется в "систему" Лейкерс: жадный до мяча, полный ноль в обороне. Как, собственно, все звезды этого клуба.
«…жадный до мяча…»

Тем временем звездное трио Лейкерс- 21 передача за игру (Ривс - 6, Лука - 8,5; ЛБЖ - 6,5).
Жадные?)
Если ваш клуб интересуется игроками, которых выкупил бруклин, то что-то пошло не так)
-Вы кэмов томасов брать будете?
-Нет, только интересуемся
-уу... профессиональное..
- Алло, это Роб Пелинка?
- Да.
- Вы не хотите подписать Кэма Томаса и Хэйвуда Хайсмита?
- А кто это?

Новости: «Лейкерс» интересуются Кэмом Томасом и Хэйвудом Хайсмитом
Вот только Томаса и не хватает Лейкерс до полного счастья)
интересно и на сколько денег Томас может рассчитывать?
Ответ Серебристый
интересно и на сколько денег Томас может рассчитывать?
сейчас только на минималку, ни у кого денег свободных нет под потолком, кроме Бруклина, но они вряд ли могут его подписать после отчисления. А летом - зависит от того как себя покажет
Ответ Серебристый
интересно и на сколько денег Томас может рассчитывать?
надгрызанное яблоко, или ему самому придется клубу доплатить)
Ну как бы элитный скоринг не помешает
Ответ Rodbert
Ну как бы элитный скоринг не помешает
Элитный? В новости вроде про Кэма Томаса и Хайсмита! Или это самовнушение, чтобы было не так страшно?))
Ответ Daishi
Элитный? В новости вроде про Кэма Томаса и Хайсмита! Или это самовнушение, чтобы было не так страшно?))
Новости читаем? https://www.sports.ru/basketball/1117064683-kem-tomas-posle-otchisleniya-iz-nets-neveroyatno-voodushevlen-tem-chto.html
Это еще круче, чем новости про Карнишоваса. Удачи ЛАЛ в подписании этого ценного кадра)
Состав который мы заслужили
... Есть ещё Бен Симмонс ,можно упросить его выйти на площадку.
Ответ Alex_1116633769
... Есть ещё Бен Симмонс ,можно упросить его выйти на площадку.
Маловероятно, он теперь рыболов
Ответ Сергей Чумаченко
Маловероятно, он теперь рыболов
... Почти чемпион мира по голубым марлинам.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэм Томас после отчисления из «Нетс»: «Невероятно воодушевлен тем, что смогу приносить пользу другой команде»
6 февраля, 06:42
Джей Ар Смит: «Мне кажется, Леброн вернется в «Кливленд» этим летом»
6 февраля, 05:20
«Я тут ни при чем». Джимми Батлер ответил Дрэймонду Грину, который обвинил его в обмене Хэйвуда Хайсмита
16 августа 2025, 15:47Фото
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
2 минуты назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
15 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
33 минуты назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
53 минуты назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
21 минуту назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем