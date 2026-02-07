«Лейкерс» интересуются Кэмом Томасом и Хэйвудом Хайсмитом

Томас и Хайсмит вызывают интерес у «Лейкерс».

По информации The Athletic, после дедлайна на обмены «Лейкерс» оценивают кандидатов из списка отчисленных игроков. Форвард Хэйвуд Хайсмит представляет для них интерес при условии, что его проблемы c коленом будут решены. Защитник Кэм Томас , бывший партнер Хайсмита по «Бруклину», – другой, более неоднозначный вариант.

Оба игрока были отчислены «Нетс». Хайсмит не сыграл ни одного матча в текущем сезоне, а Томас провел 24 игры, набирая в среднем 15,6 очка (39,9% с игры, 32,5% из-за дуги).

Перед дедлайном «Лейкерс» обменяли одного игрока с истекающим контрактом, Гэйба Винсента, на другого – Люка Кеннарда, отдав при этом единственный пик второго раунда, который они могли предложить. Им не удалось избавиться от других игроков, включая Далтона Кнехта, которого, по словам источников The Athletic, «Лейкерс » активно пытались обменять.