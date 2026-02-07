«Лейкерс» интересуются Кэмом Томасом и Хэйвудом Хайсмитом
По информации The Athletic, после дедлайна на обмены «Лейкерс» оценивают кандидатов из списка отчисленных игроков. Форвард Хэйвуд Хайсмит представляет для них интерес при условии, что его проблемы c коленом будут решены. Защитник Кэм Томас, бывший партнер Хайсмита по «Бруклину», – другой, более неоднозначный вариант.
Оба игрока были отчислены «Нетс». Хайсмит не сыграл ни одного матча в текущем сезоне, а Томас провел 24 игры, набирая в среднем 15,6 очка (39,9% с игры, 32,5% из-за дуги).
Перед дедлайном «Лейкерс» обменяли одного игрока с истекающим контрактом, Гэйба Винсента, на другого – Люка Кеннарда, отдав при этом единственный пик второго раунда, который они могли предложить. Им не удалось избавиться от других игроков, включая Далтона Кнехта, которого, по словам источников The Athletic, «Лейкерс» активно пытались обменять.
