  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Скут Хендерсон вернулся после пропуска 51 матча и получил стоячую овацию от болельщиков «Портленда»
Видео
3

Скут Хендерсон вернулся после пропуска 51 матча и получил стоячую овацию от болельщиков «Портленда»

Хендерсон вернулся в строй, пропустив 51 игру.

В сентябре разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон получил травму задней поверхности бедра на тренировке и выбыл на длительный срок, пропустив 51 игру команды.

Сегодня 3-й номер драфта-2023 дебютировал в сезоне во встрече с «Мемфисом», получив стоячую овацию от фанатов «Блэйзерс».

Хендерсон отыграл 21 минуту и набрал 11 очков (4 из 10 с игры, 2 из 7 из-за дуги), 5 подборов и 9 передач при 5 потерях.

«Портленд» разгромил «Мемфис» – 135:115.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoСкут Хендерсон
logoНБА
logoПортленд
logoБаскетбол - видео
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Портленд и травмы - это история НБА через векА и поколения
Спасибо, что живой!
Других достижений пока, к сожалению, нету
Удачи! Восстанавливайся скорее!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скут Хендерсон: «В этом сезоне мы будем играть гораздо быстрее»
2 октября 2025, 13:14
Скут Хендерсон получил травму задней поверхности бедра и выбыл на 4-8 недель
26 сентября 2025, 18:47
Дрю Холидэй о своем будущем: «Буду играть, пока есть силы»
22 сентября 2025, 18:53
Рекомендуем
Главные новости
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
11 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
29 минут назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
49 минут назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» принимает «Мегу»
сегодня, 17:01Live
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
17 минут назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем