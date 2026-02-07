Скут Хендерсон вернулся после пропуска 51 матча и получил стоячую овацию от болельщиков «Портленда»

Хендерсон вернулся в строй, пропустив 51 игру.

В сентябре разыгрывающий «Портленда » Скут Хендерсон получил травму задней поверхности бедра на тренировке и выбыл на длительный срок, пропустив 51 игру команды.

Сегодня 3-й номер драфта-2023 дебютировал в сезоне во встрече с «Мемфисом», получив стоячую овацию от фанатов «Блэйзерс».

Хендерсон отыграл 21 минуту и набрал 11 очков (4 из 10 с игры, 2 из 7 из-за дуги), 5 подборов и 9 передач при 5 потерях.

«Портленд» разгромил «Мемфис» – 135:115.