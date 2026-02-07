Чемпион НБА Тимофей Мозгов потренировался на льду вместе с Георгиевым из ХК «Спартак»
Мозгов поучаствовал в хоккейной тренировке.
Экс-центровой баскетбольной сборной России Тимофей Мозгов вышел на лед вместе с вратарем хоккейного «Спартака» Александром Георгиевым.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал ХК «Спартак» Москва
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На рыбалку что ли?
На рыбалку что ли?
Тоже хотел написать.
Лёд под ногами Мозгова
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем