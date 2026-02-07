Дэрил Мори в свете обмена Джеймса Хардена: «Не было совершено ни одной сделки, которая бы кардинально меняла расклад сил на Востоке»
Мори считает, что значимых для Востока обменов не произошло.
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори, судя по всему, не слишком впечатлен действиями конкурентов по Восточной конференции перед дедлайном НБА, в том числе обменом Джеймса Хардена в «Кливленд».
«Многие предполагали, что наши конкуренты на Востоке усилились. Лично я этого не вижу... На мой взгляд, не было совершено ни одной сделки, которая бы кардинально меняла расклад сил», – сказал Мори.
Среди громких приобретений в конференции были переход Энтони Дэвиса в «Вашингтон» и Ивицы Зубаца в «Индиану», однако обе эти команды сейчас находятся далеко от зоны плей-офф.
Кливленд получил опытного разыгрывающего (с нюансами но реально опытного), Бостон получил нужного большого (с нюансами, но реально с хорошей атакой, а в защиту Бостон и так умеет) вместо ненужного скорера.
А Филадельфия получила… возможность тренировать ПолуЖоржа в свободное от игр время.