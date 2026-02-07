Дэрил Мори в свете обмена Джеймса Хардена: «Не было совершено ни одной сделки, которая бы кардинально меняла расклад сил на Востоке»

Мори считает, что значимых для Востока обменов не произошло.

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори , судя по всему, не слишком впечатлен действиями конкурентов по Восточной конференции перед дедлайном НБА , в том числе обменом Джеймса Хардена в «Кливленд ».

«Многие предполагали, что наши конкуренты на Востоке усилились. Лично я этого не вижу... На мой взгляд, не было совершено ни одной сделки, которая бы кардинально меняла расклад сил», – сказал Мори.

Среди громких приобретений в конференции были переход Энтони Дэвиса в «Вашингтон» и Ивицы Зубаца в «Индиану», однако обе эти команды сейчас находятся далеко от зоны плей-офф.