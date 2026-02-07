  • Спортс
  • Дэрил Мори в свете обмена Джеймса Хардена: «Не было совершено ни одной сделки, которая бы кардинально меняла расклад сил на Востоке»
Дэрил Мори в свете обмена Джеймса Хардена: «Не было совершено ни одной сделки, которая бы кардинально меняла расклад сил на Востоке»

Мори считает, что значимых для Востока обменов не произошло.

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори, судя по всему, не слишком впечатлен действиями конкурентов по Восточной конференции перед дедлайном НБА, в том числе обменом Джеймса Хардена в «Кливленд».

«Многие предполагали, что наши конкуренты на Востоке усилились. Лично я этого не вижу... На мой взгляд, не было совершено ни одной сделки, которая бы кардинально меняла расклад сил», – сказал Мори.

Среди громких приобретений в конференции были переход Энтони Дэвиса в «Вашингтон» и Ивицы Зубаца в «Индиану», однако обе эти команды сейчас находятся далеко от зоны плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Мори неблагодарный) лучше бы рассказал почему Полужорж заслужил контракт больше, чем Харден
Ну да, ну да.
Кливленд получил опытного разыгрывающего (с нюансами но реально опытного), Бостон получил нужного большого (с нюансами, но реально с хорошей атакой, а в защиту Бостон и так умеет) вместо ненужного скорера.
А Филадельфия получила… возможность тренировать ПолуЖоржа в свободное от игр время.
Ну а как это меняет расклад сил? Бостон и так был одним из фаворитов, Кливленд… ну может чуть-чуть более осязаемым претендентом стал. Но тут речь про кардинальные изменения. Их нет.
Не, ну если Мори хотел сказать «всё осталось как было, мы всё также ни на что не претендуем», то да, всё верно.
Интересно, Зубацу пофиг, что его вместо Ивицы какой то Иваной обозвали ? Или это для рифмы Ивану - в Индиану
Если он хотел оправдать свое бездействие, то мог просто на Карнишоваса пальцем показать
Ты бы лучше просидел тихо не трогая Маккейна. По факту собственную команду только ослабил и кивает на других
эти пики за Макейна еще и отдать придется, чтобы скинуть ПГ13%
