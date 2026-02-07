Кавай Ленард набрал 31 очко, 9 подборов и 7 передач в победном матче против «Сакраменто»

Ленард помог «Клипперс» обыграть «Кингс», набрав 31 очко.

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард стал самым результативным игроком матча против «Сакраменто », набрав 31 очко.

За 36 минут на паркете Ленард реализовал 9 из 19 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 12 из 12 штрафных. В его активе также 9 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

«Клипперс » выиграли второй из последних пяти матчей – 114:111.