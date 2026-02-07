Кавай Ленард набрал 31 очко, 9 подборов и 7 передач в победном матче против «Сакраменто»
Ленард помог «Клипперс» обыграть «Кингс», набрав 31 очко.
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард стал самым результативным игроком матча против «Сакраменто», набрав 31 очко.
За 36 минут на паркете Ленард реализовал 9 из 19 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 12 из 12 штрафных. В его активе также 9 подборов, 7 передач и 2 перехвата.
«Клипперс» выиграли второй из последних пяти матчей – 114:111.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Кавай машина как всегда...из за него и смотрю Клиперс, надеюсь Гарланд и Матурин ко двору придутся
Предвкушаю его дуэт с Гарландом, он может быть очень интересным. Гарланд 7-ой номер взял. А Кавай как всегда — киборг
На данный момент киборг супер ! Главное , чтобы был здоров !
