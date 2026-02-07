10

«Чикаго» и «Шарлотт» изменили условия обмена Коби Уайта из-за выявленной при медосмотре травмы

Выявленное повреждение изменило сделку по Уайту.

Медицинское обследование выявило у защитника Коби Уайта, который был обменян из «Чикаго» в «Шарлотт», травму икроножной мышцы. Для восстановления после нее игроку потребуется время.

По этой причине «Буллс» и «Хорнетс» изменили условия сделки: изначально «Чикаго» должен был получить три пика второго раунда, теперь же им достанется только два («Нью-Йорк»-2031 и «Денвер»-2031).

В текущем сезоне Уайт отыграл 29 матчей, набирая в среднем 18,6 очка (43,8% с игры, 34,6% из-за дуги), 3,7 подбора и 4,7 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Фреда Катца в соцсети X
10 комментариев
Ахаха...продолжай, Карнишовас...мне до отпуска просто необходимо хорошее настроение
Получается, по итогам дедлайна Питерсон даже в плюсе по драфт-пикам остался)
Да, что они такое творят?!
Ну, я же говорил, что хороший обмен для Чикаго. За игрока с нулевой стоимостью хоть что-то получили. А тут еще и травма... Проблема заключается в том, что это единственная более-менее хорошая сделка Карнишоваса, все остальное, что он сделал просто ни в какие ворота. Ни по тому какие активы он получил за игроков, и самое главное, состав, который собрался после обменов ни в какие ворота, т.к. получены лишь одни малыши, которых не понятно как всех вместе умещать на площадке, чтобы они хотя бы не мешали друг другу играть. Про то как они все вместе будут играть в обороне лучше вообще промолчу. В общем обмены были проведены так, что Чикаго похож на команду, которая пойдет в перестройку, т.к. очень мало игроков вокруг которых можно строить игру, чтобы они мешали друг другу. Я просто не знаю почему еще не уволили Карнишоваса, который все полимеры потратил непонятно на что и у которого просто нет ни то, что стратегии, а просто банальной логики в обменах, в том какие контракты он выдает, в том какой состав он выстраивает.
Ответ Alexander92
А мне понравилось начало, взяли Айви, все таки игрок с большим потенциалом, если его подтвердит за полгода, то нужно продлевать (он ОСА так что Чикаго сам решит, надо или нет), а вот дальше понеслась… пики 2-го раунда и сомнительные защитники, но все равно время еще было и с каждой такой сделкой росла уверенность, что собирают пакеты для чего то более серьезного (перспективный молодой игрок/пик первого раунда ну типа того..) ну не совсем же де..лы… до последних минут сидел и следил, ну вот сейчас, сейчас… и время вышло, просто шок…
Ответ Alexander92
Если бы у него была нулевая стоимость - его не было бы никаких проблем оставить.
Проблема в том, что стоимость у него есть и значительная, но время, когда эту стоимость нужно было релизовывать, проспали.
