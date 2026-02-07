«Чикаго» и «Шарлотт» изменили условия обмена Коби Уайта из-за выявленной при медосмотре травмы
Выявленное повреждение изменило сделку по Уайту.
Медицинское обследование выявило у защитника Коби Уайта, который был обменян из «Чикаго» в «Шарлотт», травму икроножной мышцы. Для восстановления после нее игроку потребуется время.
По этой причине «Буллс» и «Хорнетс» изменили условия сделки: изначально «Чикаго» должен был получить три пика второго раунда, теперь же им достанется только два («Нью-Йорк»-2031 и «Денвер»-2031).
В текущем сезоне Уайт отыграл 29 матчей, набирая в среднем 18,6 очка (43,8% с игры, 34,6% из-за дуги), 3,7 подбора и 4,7 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
