«Чикаго» и «Шарлотт» изменили условия обмена Коби Уайта из-за выявленной при медосмотре травмы

Выявленное повреждение изменило сделку по Уайту.

Медицинское обследование выявило у защитника Коби Уайта , который был обменян из «Чикаго» в «Шарлотт », травму икроножной мышцы. Для восстановления после нее игроку потребуется время.

По этой причине «Буллс» и «Хорнетс» изменили условия сделки: изначально «Чикаго » должен был получить три пика второго раунда, теперь же им достанется только два («Нью-Йорк»-2031 и «Денвер»-2031).

В текущем сезоне Уайт отыграл 29 матчей, набирая в среднем 18,6 очка (43,8% с игры, 34,6% из-за дуги), 3,7 подбора и 4,7 передачи.