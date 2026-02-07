Купер Флэгг – самый молодой игрок в истории НБА, набравший 30+ очков в четырех матчах подряд

Флэгг продолжает ставить рекорды в своем первом сезоне.

В последних четырех играх форвард «Далласа » Купер Флэгг набрал 36 очков (против «Бостона»), 34 (против «Хьюстона»), 49 (против «Шарлотт») и 32 (против «Сан-Антонио»).

Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории НБА , набравшим 30+ очков в четырех матчах подряд. Кроме того, Флэгг – первый новичок со времен Майкла Джордана (1985), который набирал 30+ очков и 5+ подборов в четырех играх кряду.

За последние четыре матча Флэгг набрал в сумме более 150 очков, став первым новичком, достигшим этого результата со времен Аллена Айверсона в 1997 году.

Все четыре встречи закончились поражениями «Мэверикс».