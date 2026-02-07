Купер Флэгг – самый молодой игрок в истории НБА, набравший 30+ очков в четырех матчах подряд
Флэгг продолжает ставить рекорды в своем первом сезоне.
В последних четырех играх форвард «Далласа» Купер Флэгг набрал 36 очков (против «Бостона»), 34 (против «Хьюстона»), 49 (против «Шарлотт») и 32 (против «Сан-Антонио»).
Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 30+ очков в четырех матчах подряд. Кроме того, Флэгг – первый новичок со времен Майкла Джордана (1985), который набирал 30+ очков и 5+ подборов в четырех играх кряду.
За последние четыре матча Флэгг набрал в сумме более 150 очков, став первым новичком, достигшим этого результата со времен Аллена Айверсона в 1997 году.
Все четыре встречи закончились поражениями «Мэверикс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Машина, потолок которой находится где-то в космосе. Главное - это избежать травм, и сохранить рабочую этику
После дуэли с Коном мощно прибавил конечно…единственное подтянуть бы трешки вообще космос был бы
Пора тебе снова болеть за бродяг)
А чему многие удивляются? Этот парень был в спарринг-команде сборной США. К слову, неплохо там выглядел уже тогда на фоне звезд НБА. Крч, экспы хапанул.
Да что этот белый себе позволяет!
Набирать очки сейчас и во времена Айверсона две большие разницы. А какой результат этих игр, почему в новости не указали? Есть там хоть одна победа?
Естественно, большая разница. У Айверсона был процент с игры 41,6 (в 21 год), сейчас он бы явно выглядел мусорным скорером в таком виде. У Флэгга - 48,5. Тоже не фонтан, но более-менее.
В этих 4 матчах ,его процент был около 57-58 ,если я правильно помню.
Как минимум будущий член зала славы. Раскроет весь потенциалобойдется ьез сеьезных травм - будет один из лучших игроков в истории баскетбола
Купер суперзвезда здесь и сейчас
Будущее Далласа
Уже настоящее
Молодчина
Раскочегарился, молодец. Помнится в ноябре уже все начали переживать, что он баст, когда он забуксовал на старте регулярки
