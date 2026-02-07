  • Спортс
  • «Майами» 31 раз упустил двузначное преимущество с начала прошлого сезона – худший показатель в лиге
«Майами» 31 раз упустил двузначное преимущество с начала прошлого сезона – худший показатель в лиге

У «Хит» серьезные проблемы с удержанием преимущества.

С начала прошлого сезона «Майами» упустил преимущество в 10 и более очков в 31 матче – это худший показатель среди всех команд за этот период.

Сегодня «Хит» проиграли «Селтикс» (96:98), ведя по ходу встречи с разницей в 22 очка.

Команда Эрика Споэльстры идет на 8-м месте таблицы Восточной конференции с результатом 27-26.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница статистика Киртики Утаякумар в соцсети Bluesky
Я думал ГСВ лидеры в этом показатели, а оказывается лучший тренер сливает концовки
плакать хочется, я смотрю лидируют, счастливый спать иду, но как только просыпаюсь, встаю и вижу, что слили...
Ответ Эрмек Акбаев
плакать хочется, я смотрю лидируют, счастливый спать иду, но как только просыпаюсь, встаю и вижу, что слили...
Не уходи. Майами Хит нужна твоя поддержка
Ответ Cash_flow
Не уходи. Майами Хит нужна твоя поддержка
А куда мне уходить, я буду болеть за эту команду даже если они надолго в перестройку уйдут
Худший офис в лиге. Шарлот на фоне этого просто гении
Ответ AEZAKMI228
Худший офис в лиге. Шарлот на фоне этого просто гении
Ну хотя бы тут с тобой согласен
Ответ Эрмек Акбаев
Ну хотя бы тут с тобой согласен
У меня продолжается трансформация в алекса666
Спо в концовке нарисовал классную комбинацию под проход Уигги под кольцо и последовавший за этим пас в угол под 3 на ... Дэвиона Митчелла! Вот кто оказывается спаситель Хит. А я, даже надев две пары очков, не мог разглядеть клатчера и решалу в этом близоруком коротыше. Что и неудивительно - открытую трешку Дэвион промазал
Ответ Ruslan Fatianov
Спо в концовке нарисовал классную комбинацию под проход Уигги под кольцо и последовавший за этим пас в угол под 3 на ... Дэвиона Митчелла! Вот кто оказывается спаситель Хит. А я, даже надев две пары очков, не мог разглядеть клатчера и решалу в этом близоруком коротыше. Что и неудивительно - открытую трешку Дэвион промазал
мне больше понравилось когда спо в концовке взял таймаут которого нету, и проиграл матч из за этого🤡🤡🤡🤡
Ответ RayAllen20
мне больше понравилось когда спо в концовке взял таймаут которого нету, и проиграл матч из за этого🤡🤡🤡🤡
С Детройтом в прошлом сезоне
какой же спо гений!!!
а чего владелец Хит не отправляет на пенсию Райли? деду реально 80 лет (в марте 81 будет), пора уже
Ответ Винни-Грет
а чего владелец Хит не отправляет на пенсию Райли? деду реально 80 лет (в марте 81 будет), пора уже
Старик Арисон тянется к старику Райли. Так было всегда и будет - ровесникам комфортнее с ровесниками. Вот если бы Хит продать молодому бизнесмену, вот тогда незамедлительно мы бы увидели омоложение фронт-офиса
..." Культурно "пропускают всех вперёд.
Учитывая, что восток открыт, то невыход Хит хотя бы во второй раунд сильно ударит по акциям Спо. Хотя понимаю, что с таким спящим руководством очень сложно
Уже хочется разогнать этот цирк (((
