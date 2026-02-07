«Майами» 31 раз упустил двузначное преимущество с начала прошлого сезона – худший показатель в лиге

У «Хит» серьезные проблемы с удержанием преимущества.

С начала прошлого сезона «Майами » упустил преимущество в 10 и более очков в 31 матче – это худший показатель среди всех команд за этот период.

Сегодня «Хит» проиграли «Селтикс» (96:98), ведя по ходу встречи с разницей в 22 очка.

Команда Эрика Споэльстры идет на 8-м месте таблицы Восточной конференции с результатом 27-26.