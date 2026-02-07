Кавай Ленард обсудит свое будущее с «Клипперс» в межсезонье
Ленард не хочет отвлекаться от текущего сезона разговорами о будущем.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, перед дедлайном многие команды связывались с «Клипперс», пытаясь заполучить звездного форварда Кавая Ленарда, но серьезного продвижения эти разговоры не получили.
Сам Ленард полностью сосредоточен на том, чтобы завершить сезон на высокой ноте, а уже летом начать обсуждения о будущем и возможном продлении контракта.
По действующему соглашению у форварда остался еще один сезон (2026/27), за который он заработает 50 млн долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
По его игре последнее время видно, что подходит к переподписанию контракта. Самый хитроскрюченный игрок (ну, или его дядя)). Было бы классно, если ему не дадут новый большой контракт летом, и тогда придется норм играть еще и сезон 26/27, прежде чем получив огромный контракт на 3-4 года уже полностью забить на игру и жить в свое удовольствие с вечным больничным листом.
Гнать метлой этого хитрожопа 🤮🤮🤮😡😡 очень надеюсь что ему больше никогда не дадут огромный контракт. И ещё один в вашике сейчас будет лечиться получая 60 в год. Как же они бесят. Им цена 15 в год. С учётом постоянных лазаретов
Надо дать его дяде долю в ставочной фирме ,где принимают ставки на то ,сыграет сегодня Кавай или нет
Робот топ игрок!! Кайф наблюдать за его игрой, где бы он не играл!!
Интересно, деревья сажать уже не в моде, будет дома строить или трубы прокладывать?
