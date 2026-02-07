Кавай Ленард обсудит свое будущее с «Клипперс» в межсезонье

Ленард не хочет отвлекаться от текущего сезона разговорами о будущем.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, перед дедлайном многие команды связывались с «Клипперс », пытаясь заполучить звездного форварда Кавая Ленарда , но серьезного продвижения эти разговоры не получили.

Сам Ленард полностью сосредоточен на том, чтобы завершить сезон на высокой ноте, а уже летом начать обсуждения о будущем и возможном продлении контракта.

По действующему соглашению у форварда остался еще один сезон (2026/27), за который он заработает 50 млн долларов.