Энтони Дэвис пропустит остаток сезона с целью полного восстановления

Дэвис больше не сыграет в текущем сезоне.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, звездный форвард Энтони Дэвис , ставший игроком «Вашингтона » в результате обмена из «Далласа», больше не выйдет на паркет в текущем сезоне.

Игрок, пропускавший матчи из-за травм паха и руки, будет занят полным восстановлением к сезону-2026/27.

В текущем розыгрыше чемпионата 32-летний Дэвис из-за различных повреждений принял участие лишь в 20 матчах «Мэверикс», набирая в среднем 20,4 очка (50,6% с игры, 27% трехочковых), 11,1 подбора и 1,7 блок-шота за 31,3 минуты на площадке.