Энтони Дэвис пропустит остаток сезона с целью полного восстановления
Дэвис больше не сыграет в текущем сезоне.
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, звездный форвард Энтони Дэвис, ставший игроком «Вашингтона» в результате обмена из «Далласа», больше не выйдет на паркет в текущем сезоне.
Игрок, пропускавший матчи из-за травм паха и руки, будет занят полным восстановлением к сезону-2026/27.
В текущем розыгрыше чемпионата 32-летний Дэвис из-за различных повреждений принял участие лишь в 20 матчах «Мэверикс», набирая в среднем 20,4 очка (50,6% с игры, 27% трехочковых), 11,1 подбора и 1,7 блок-шота за 31,3 минуты на площадке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Вот вам и новая идентичность Вашингтона подъехала.
Мистер Пирс, перелогиньтесь)))
Нико - ты бог
Вам пора сменить ник
Дайте угадаю. Восстановление будет не полным.
Дэвис будет полным. А восстановление продолжится после игр 7 регулярки.
Понятное дело, в этом сезоне надо дослить неслитое.
Добро пожаловать Вашингтон в мир хрусталя..
так это их инициатива, до следующего сезона скрипач не нужен
Вот когда такие халявщики на максималках закончатся?? 😱😱🤯🤯🤬🤬 просто вымораживает. Не играешь, значит не зарабатываешь
В океане нашли воду
Докатился Дэвис до посмешища во второй половине карьеры. Переходил в Лалки как главный спаситель Лечокера. А в итоге что? Неужели там ему мораль сломали, как в свое время Ховарду? Получается, что реально не все выдерживают давление великих баскетбольных клубов
По мне - лучше игр будет меньше и на вылет больше, когда треть звезд после 28 лет похожи на бабушек из автобуса с палками едущих в поликлинику это уже не шоу. Хочется смотреть яркие игры а не игру накидаем в начале а потом резервисты - сейчас смотреть скучно, в прошлом году плей оффные дажи записывал и потом смотрел и это совсем иной по отдаче уровень. Игры Девиса на старте кто еще помнит - парень играл на 5 позициях сразу и бегал от и до лучше Леброна! Ведение мяча и дриблинг все было - теперь после 26 лет просто организм сдался.
Потом сыграет пару игр и снова отдыхать
