Яннис Адетокумбо стал акционером крупной биржи прогнозов Kalshi

Адетокумбо приобрел акции прогнозной биржи.

Звезда «Милуоки » Яннис Адетокумбо стал акционером Kalshi, крупной биржи с широким спектром возможностей для торговли прогнозами на спортивные события.

«В интернете полно мнений. Я решил, что пришло время иметь свое собственное», – написал Адетокумбо в соцсетях. – «Сегодня я присоединяюсь к Kalshi в качестве акционера».

В Kalshi заявили, что Адетокумбо стал первым баскетбольным игроком, вошедшим в число акционеров компании. Партнерство также включает помощь в проведении мероприятий и маркетинге. Согласно пресс-релизу Kalshi, Адетокумбо будет запрещено торговать на рынках, связанных с НБА .

Прогнозные биржи предоставляют возможность торговать – или делать ставки – на исход будущих событий. Они получили известность в политике, но спектр вопросов, обычно с ответами «да» или «нет», охватывает все – от погоды до «Оскара» за лучший фильм.

Эти биржи состоят из событийных контрактов, цена которых зависит от того, сколько готовы заплатить трейдеры, что теоретически указывает на предполагаемую вероятность наступления события. Стоимость входа для каждого контракта варьируется от 0 до 1 доллара, отражая оценку трейдерами вероятности от 0% до 100%.

Когда США в прошлом месяце арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, анонимный трейдер на другой прогнозной платформе, Polymarket, заработал более 400 000 долларов, поставив на то, что Мадуро скоро покинет пост. Это вызвало подозрения в возможной инсайдерской торговле информацией из-за времени совершения ставок и узкого поля активности этого конкретного трейдера.