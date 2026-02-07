8

Яннис Адетокумбо стал акционером крупной биржи прогнозов Kalshi

Адетокумбо приобрел акции прогнозной биржи.

Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал акционером Kalshi, крупной биржи с широким спектром возможностей для торговли прогнозами на спортивные события.

«В интернете полно мнений. Я решил, что пришло время иметь свое собственное», – написал Адетокумбо в соцсетях. – «Сегодня я присоединяюсь к Kalshi в качестве акционера».

В Kalshi заявили, что Адетокумбо стал первым баскетбольным игроком, вошедшим в число акционеров компании. Партнерство также включает помощь в проведении мероприятий и маркетинге. Согласно пресс-релизу Kalshi, Адетокумбо будет запрещено торговать на рынках, связанных с НБА.

Прогнозные биржи предоставляют возможность торговать – или делать ставки – на исход будущих событий. Они получили известность в политике, но спектр вопросов, обычно с ответами «да» или «нет», охватывает все – от погоды до «Оскара» за лучший фильм.

Эти биржи состоят из событийных контрактов, цена которых зависит от того, сколько готовы заплатить трейдеры, что теоретически указывает на предполагаемую вероятность наступления события. Стоимость входа для каждого контракта варьируется от 0 до 1 доллара, отражая оценку трейдерами вероятности от 0% до 100%.

Когда США в прошлом месяце арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, анонимный трейдер на другой прогнозной платформе, Polymarket, заработал более 400 000 долларов, поставив на то, что Мадуро скоро покинет пост. Это вызвало подозрения в возможной инсайдерской торговле информацией из-за времени совершения ставок и узкого поля активности этого конкретного трейдера.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Срочно Баркли на должность генерального директора!
А там ему нужно будет сажать деревья?
Ответ гайка и болт
А там ему нужно будет сажать деревья?
Ниче не надо будет делать
Чет бум какой-то этих бирж прогнозов, все чаще упоминаются
Ответ Дмитрий Максимов
Чет бум какой-то этих бирж прогнозов, все чаще упоминаются
Ну, надо понимать, у буков репутация гумно. А тут то вон, биржа! Инвестиции! Будущее! А ну-ка несем все свои сбережения. Как это не регулируется еще, не понимаю
Ответ Lays
Ну, надо понимать, у буков репутация гумно. А тут то вон, биржа! Инвестиции! Будущее! А ну-ка несем все свои сбережения. Как это не регулируется еще, не понимаю
полимаркет в сша вроде регулируется официально, но наверняка с ньюансами
Сначала своим переходом обвалил все рынки))
... Почему то вокруг Грека все меньше и меньше баскетбола, а больше слухов, недвижимости, бирж, ну и травм? А может это связано ?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скаут НБА о дедлайне на обмены: «Бакс» вышли победителями. Собрали всю информацию и будут готовы к сделке позднее»
6 февраля, 13:47
Док Риверс и «Бакс» пошутили над Шэмсом Чаранией после дедлайна. Клуб сохранил Янниса, несмотря на слухи
6 февраля, 05:11
«Никуда я к черту не ухожу!» Яннис выложил отрывок из «Волка с Уолл-стрит» после того, как его никуда не обменяли
6 февраля, 04:59
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
58 секунд назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
13 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
31 минуту назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
51 минуту назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
19 минут назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем