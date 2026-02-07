Никола Вучевич оформил дабл-дабл в дебютном матче за «Бостон» – 11 очков и 12 подборов
Вучевич набрал 11 очков и 12 подборов в первой игре за «Селтикс».
Центровой Никола Вучевич дебютировал за «Бостон» после обмена из «Чикаго».
В матче против «Майами» на счету 35-летнего черногорца дабл-дабл: 11 очков и 12 подборов при 4 из 8 с игры, 0 из 1 из-за дуги и 3 из 4 штрафных. Также в его активе 4 передачи и 2 перехвата за 28 минут на паркете.
«Селтикс» отыгрались с «-22» по ходу встречи, вырвав итоговую победу – 98:96.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Хорош, Колян
Вуч еще получит вторую молодость, как Хорфорд
Поздравляю, но по чесноку чувствуется что нужно время, что бы влиться в новый коллектив
