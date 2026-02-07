Никола Вучевич оформил дабл-дабл в дебютном матче за «Бостон» – 11 очков и 12 подборов

Вучевич набрал 11 очков и 12 подборов в первой игре за «Селтикс».

Центровой Никола Вучевич дебютировал за «Бостон » после обмена из «Чикаго».

В матче против «Майами » на счету 35-летнего черногорца дабл-дабл: 11 очков и 12 подборов при 4 из 8 с игры, 0 из 1 из-за дуги и 3 из 4 штрафных. Также в его активе 4 передачи и 2 перехвата за 28 минут на паркете.

«Селтикс» отыгрались с «-22» по ходу встречи, вырвав итоговую победу – 98:96.