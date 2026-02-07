  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зайон Уильямсон забросил с фолом в клатче, обеспечив «Новому Орлеану» волевую победу над «Миннесотой»
Видео
2

Зайон Уильямсон забросил с фолом в клатче, обеспечив «Новому Орлеану» волевую победу над «Миннесотой»

Уильямсон стал автором важного попадания в концовке.

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон принес своей команде победные очки в клатче матча с «Миннесотой», забросив с фолом.

У защитника «Вулвс» Энтони Эдвардса было несколько попыток, чтобы спасти команду, но он не смог их реализовать.

«Пеликанс» отыгрались с «-18» во второй половине и одержали верх – 119:115. На счету Уильямсона итоговые 29 очков (11 из 13 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoНовый Орлеан
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoМиннесота
logoЭнтони Эдвардс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эдвардс чет мог найти варианты и получше
Да уж, нашли кому проиграть дома.... И сразу после волевой победы над Торонто....
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Новый Орлеан» обменял Хосе Альварадо в «Нью-Йорк»
5 февраля, 17:46
Плюс один: кто в НБА чаще всех забивает с фолом
3 февраля, 16:10
Деджонте Мюррэй намекнул на возможное возвращение в феврале спустя год после травмы
1 февраля, 07:21
Рекомендуем
Главные новости
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
13 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
31 минуту назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
51 минуту назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» принимает «Мегу»
сегодня, 17:01Live
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
19 минут назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем