НБА. «Детройт» разгромил «Нью-Йорк» с разницей «+38», 35 очков Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Новому Орлеану», «Майами» уступил «Бостону», упустив 22 очка преимущества, и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
«Детройт» разобрался с «Никс», выиграв с разницей в 38 очков (118:80).
«Новый Орлеан» обыграл «Миннесоту» (119:115), несмотря на 35 очков Энтони Эдвардса (11 из 22 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 8 из 9 с линии).
«Бостон» одолел «Майами» (98:96), отыгравшись с «-22» по ходу встречи.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Детройт деклассировал Нью-Йорк образцово.
Прям как Вашингтон Детроит вчера!
Парадокс, но Детройт зависим от Харриса. Рисунок игры полностью меняется когда он на паркете и когда он не играет.
Траджан в трансляции... не видел его со времен игры за ЦСКА... почти не изменился
Браун реальный претендент на МВП. Браво
если бостон выиграет конфу, я думаю он будет точно в топ-2, учитывая уровень сезона как свой, так и команды, но для этого нужно еще пахать, плюс возращение тейтума
Детройт конечно в этом сезоне просто машина
Даже жалко будет когда влетят на вылет, история показывает не нужно рвать *** в мусорных играх, по минутам нагрузка избыточна на лидеров.
Ну чемпионами наврятли станут в этом сезоне я думаю... но то что сделали скачок в развитии шикарный по сравнению с предыдущими сезонами это очевидно
Всё, что надо знать о якобы желании Сакраменто выиграть-просто посмотреть на скамейку, где за минуту до конца игры при всего-6 Уэстбрук, Лавин и Демар весело ржут на лавке...
У Мемфиса календарь «классный»: из 30 матчей к легким соперникам можно отнести только четыре игры (две из них с Кингз). Тут танкуй иль не танкуй, все равно получишь отрицательный баланс побед и поражений
Ай да Пеликанс, молодцы, не дали Тимбервулвз оторваться от Санз в таблице.
Пейтон со скамейки - это реально лучший 6 лиги ☘️
До конца не представляю стартовую пятерку Клипперс, но Сакраменто все равно надо побеждать 🏴☠️🫡
Думаю, можем увидеть пятерку Брук-Батюм-Кавай-Богданович-Данн со средним возрастом выше 34 лет, хотя всё может испортить какой-нибудь молодой пацан типа Коллинза или Джонса
а как на счет победы королей?
Пеликаны неожиданно порадовали конечно! Мощный камбэк в гостях!
А какое тебе дело до Миннесоты? Конкурентами их считаешь, ахах?
Уж явно посильнее того же Денвера! Присматриваюсь, с кем 1 раунд играть)
