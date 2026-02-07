НБА. «Детройт» разгромил «Нью-Йорк» с разницей «+38», 35 очков Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Новому Орлеану», «Майами» уступил «Бостону», упустив 22 очка преимущества, и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Детройт » разобрался с «Никс», выиграв с разницей в 38 очков (118:80).

«Новый Орлеан» обыграл «Миннесоту» (119:115), несмотря на 35 очков Энтони Эдвардса (11 из 22 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 8 из 9 с линии).

«Бостон» одолел «Майами» (98:96), отыгравшись с «-22» по ходу встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.