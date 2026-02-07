Чемпионат Франции. «Бурк» победил «Булазак»
6 февраля в чемпионате Франции прошел один матч.
«Бурк» обыграл «Булазак».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 16-2, Нантер – 14-4, Париж – 13-5, Страсбур – 13-5, Виллербан – 12-6, Бурк – 12-7, Ле-Ман – 10-8, Шоле – 10-8, Элан Шалон – 9-9, Дижон – 8-10, Нанси – 7-11, Лимож – 6-12, Булазак – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 5-13, Сен-Кантен – 3-15, Ле-Портель – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
