Евролига. «Олимпиакос» разгромил «Виртус», «Црвена Звезда» уступила «Маккаби Тель-Авив» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Греческий «Олимпиакос» примет итальянский «Виртус», сербская «Црвена Звезда» встретится с «Маккаби Тель-Авив».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 19-7, Олимпиакос Греция – 17-9, Валенсия Испания – 17-10, Барселона Испания – 17-10, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-10, Црвена Звезда Сербия – 16-11, Реал Испания – 16-11, Панатинаикос Греция – 16-11, Жальгирис Литва – 15-12, Монако – 15-12, Милан Италия – 14-13, Дубай ОАЭ – 13-14, Виртус Италия – 12-15, Бавария Германия – 12-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-15, Баскония Испания – 9-18, Партизан Сербия – 9-18, Париж Франция – 8-18, Анадолу Эфес Турция – 8-19, Виллербан Франция – 7-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не «Црвена Звезда» уступила «Маккаби Тель-Авив», а «Маккаби Тель-Авив» выгрыз зубами победу у «Црвены Звезды»
Виртус тоже обоср@лся 🥴
Они потеряли шансы на плей-ин даже в чем мотивация то?
Даже у потеоявшего шансы Асвела есть какая-то мотивация, а Эфес с его составом может в принципе любую команду обыграть
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем