  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Олимпиакос» разгромил «Виртус», «Црвена Звезда» уступила «Маккаби Тель-Авив» и другие результаты
6

Евролига. «Олимпиакос» разгромил «Виртус», «Црвена Звезда» уступила «Маккаби Тель-Авив» и другие результаты

Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.

Греческий «Олимпиакос» примет итальянский «Виртус», сербская «Црвена Звезда» встретится с «Маккаби Тель-Авив».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 19-7, Олимпиакос Греция – 17-9, Валенсия Испания – 17-10, Барселона Испания – 17-10, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-10, Црвена Звезда Сербия – 16-11, Реал Испания – 16-11, Панатинаикос Греция – 16-11, Жальгирис Литва – 15-12, Монако – 15-12, Милан Италия – 14-13, Дубай ОАЭ – 13-14, Виртус Италия – 12-15, Бавария Германия – 12-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-15, Баскония Испания – 9-18, Партизан Сербия – 9-18, Париж Франция – 8-18, Анадолу Эфес Турция – 8-19, Виллербан Франция – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoМаккаби Тель-Авив
logoАнадолу Эфес
logoЖальгирис
logoАСВЕЛ Виллербан
logoВиртус
logoМилан
logoОлимпиакос
logoЦрвена Звезда
logoБаскония
logoБарселона
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не «Црвена Звезда» уступила «Маккаби Тель-Авив», а «Маккаби Тель-Авив» выгрыз зубами победу у «Црвены Звезды»
Виртус тоже обоср@лся 🥴
Они потеряли шансы на плей-ин даже в чем мотивация то?
Даже у потеоявшего шансы Асвела есть какая-то мотивация, а Эфес с его составом может в принципе любую команду обыграть
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Дубай» обыграл «Реал», «Хапоэль» уступил «Валенсии» в овертайме и другие результаты
5 февраля, 21:23
Саша Везенков – MVP Евролиги по итогам января
5 февраля, 15:23Фото
Георгиос Барцокас об инциденте с болельщиком: «Меня оскорбляли в течение двух часов, и я, к сожалению, потерял самообладание»
5 февраля, 13:14
Рекомендуем
Главные новости
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
13 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
31 минуту назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
51 минуту назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» принимает «Мегу»
сегодня, 17:01Live
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
19 минут назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем