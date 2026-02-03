«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича

Никола Вучевич переходит в «Бостон» в обмен на Анферни Саймонса.

«Бостон » провел обмен с «Чикаго », получив центрового Николу Вучевича и пик второго раунда драфта. Взамен «Буллз» отправляют в «Селтикс» защитника Анферни Саймонса и также пик второго раунда.

Контракт Саймонса истекает в конце сезона, его сумма составляет 27,7 миллиона долларов. У Вучевича также истекающий контракт на 21,5 миллиона долларов.

Ранее «Буллз» стали участником трехсторонней сделки с «Детройтом» и «Миннесотой», в рамках которой они получили Джейдена Айви и Майка Конли.