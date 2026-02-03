52

«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича

Никола Вучевич переходит в «Бостон» в обмен на Анферни Саймонса.

«Бостон» провел обмен с «Чикаго», получив центрового Николу Вучевича и пик второго раунда драфта. Взамен «Буллз» отправляют в «Селтикс» защитника Анферни Саймонса и также пик второго раунда.

Контракт Саймонса истекает в конце сезона, его сумма составляет 27,7 миллиона долларов. У Вучевича также истекающий контракт на 21,5 миллиона долларов.

Ранее «Буллз» стали участником трехсторонней сделки с «Детройтом» и «Миннесотой», в рамках которой они получили Джейдена Айви и Майка Конли.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Стивенс машина просто, не то, чтобы тренер он был плохой, но его нердовская натура явно в качестве ГМа работает (еще) лучше, чем в качестве тренера
Ответ Consistency
Стивенс машина просто, не то, чтобы тренер он был плохой, но его нердовская натура явно в качестве ГМа работает (еще) лучше, чем в качестве тренера
Он просто спокойный слишком) тактик был отличный
Ответ Zakir Velilhanov
Он просто спокойный слишком) тактик был отличный
Согласен, да, и авторитета иногда как будто не хватало немного из-за этого спокойствия и некоторой интеллигентности местами на грани мягкости

Их бы с психопатом Маззуллой в одного гибрида объединить, вышел бы вообще идеальный тренер)))
И деньги сэкономили и центра получили. Задачи выполнены.
Ответ Birdman NBA
И деньги сэкономили и центра получили. Задачи выполнены.
Только этот центр на истекающем. А вдруг не продлится?
Ответ Максим Новиков
Только этот центр на истекающем. А вдруг не продлится?
И не дай бог,вучу миллион лет..
Хороший обмен для селтикс
Стивенс в очередной раз легенда!
Закрывайте восток)
Ответ Аура Джейсона Тейтума
Стивенс в очередной раз легенда! Закрывайте восток)
Комментарий удален пользователем
Ответ La Corsa
Комментарий удален пользователем
Это Бостон, здесь делают лучших ролевиков в лиге)
Взяли единственный доступный вариант по сути. Бостон в очень удобной позиции, поскольку могут отпустить Вуча спокойно летом либо переподписать за малые деньги. Рад за Вуча, впервые в жизни получил шанс далеко пройти в плей-офф. Вспоминается как он в одно лицо тащил Орландо до перехода в Чикаго, такое Банкеро и не снилось))
слишком мало Бостон бросал трёшек, нужно ещё больше))
Хороший обмен для обеих команд
смотрю, мем эйнджгений обрёл новую жизнь.
Ответ Брэд Либил
смотрю, мем эйнджгений обрёл новую жизнь.
Скоро и от Стивенса не будут брать трубки) ощущение что офис Стивенса выглядит как в фильме человек который изменил все)
Рад за Николу... наконец-то в норм команде поиграет в 35 лет))...не тупой... вольется думаю за полсезона
Теперь усиление Бостона в межсезонье за место ушедших( Порзингиса+Холидея+Хорфорда) ограничевается 21млн.
