«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
Никола Вучевич переходит в «Бостон» в обмен на Анферни Саймонса.
«Бостон» провел обмен с «Чикаго», получив центрового Николу Вучевича и пик второго раунда драфта. Взамен «Буллз» отправляют в «Селтикс» защитника Анферни Саймонса и также пик второго раунда.
Контракт Саймонса истекает в конце сезона, его сумма составляет 27,7 миллиона долларов. У Вучевича также истекающий контракт на 21,5 миллиона долларов.
Ранее «Буллз» стали участником трехсторонней сделки с «Детройтом» и «Миннесотой», в рамках которой они получили Джейдена Айви и Майка Конли.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Их бы с психопатом Маззуллой в одного гибрида объединить, вышел бы вообще идеальный тренер)))
Закрывайте восток)