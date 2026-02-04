Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
НБА назвала лучших тренеров января.
Джордан Отт из «Финикса» и Чарльз Ли из «Шарлотт» стали лучшими главными тренерами в НБА по итогам января.
Отт привел свою команду к результату 11-5 на Западе, на данный момент команда идет на 7-м месте в конференции.
«Хонетс», под руководством Ли, завершили месяц с показателем 11-6 и занимают 11-е место на Востоке.
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
Заслуженно и безальтернативно
