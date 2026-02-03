32

«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина

Будущее Дрэймонда Грина в «Голден Стэйт» под вопросом.

«Голден Стэйт» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина в преддверии дедлайна, сообщает ESPN. Эти обсуждения ставят под угрозу 14-летнее пребывание Грина в составе клуба.

Генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи и владелец клуба Джо Лэйкоб настроены на масштабные сделки – в том числе рассматривают маловероятный, но амбициозный вариант с приобретением Янниса Адетокумбо.

Чтобы сбалансировать зарплаты в потенциальных обменах, «Голден Стэйт» придется включить в сделки либо травмированного Джимми Батлера (его зарплата в следующем сезоне составит 56,8 миллиона долларов), либо Дрэймонда Грина с опцией игрока на 27,6 миллиона долларов.

Более скромный контракт Грина упрощает его обмен, а его текущая физическая форма и способность усилить команду‑претендента делают его более привлекательным для «Милуоки» и других клубов, участвующих в переговорах в преддверии дедлайна.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
я не очень понимаю стратегию гсв, если честно. если задача организовать последний поход для карри, то как можно не менять батлера? 50 лямов будет просто висеть в следующем году почти до по, а потом вернется поломанный пенсионер. тут даже с янисом речи о борьбе за гайку не идет, вокруг лидеров будут одни бичи. ну а если же задача сохранить свою династию и какую-никакую семейную атмосферу (с сохранением батлера), то как можно обменивать дреймонда? какая-то полупозиция, с таким подходом будут плавать как говно в проруби. а если за янниса еще и все пики отдадут, то в проруби могут плавать очень долго.
О какой семейности речь,остался Стеф и Дрей.
ГМ у них поменялся,сейчас и Керр уйдёт.
Так что думаю Куминга,Батлер и Грин будут обменяны.
У гсв сейчас нет хороших вариантов, поэтому особой стратегии наверное и нет. Состав под Степана нужно усиливать, но как непонятно. В теории им нужна суперзвезда типа грека, но за него придется практичеки все отдать включая пики. Правильно ты написал будет пару лидеров и вокруг g лига. Наверное менеджмент и думает стоит ли в это вписываться или нет. Шансы на гайку, что с Янисом, что без с таким составом примерно одинаковый, то есть минимальный.
Не верю. Батлера они этично не меняют, а легенду свою пожалуйста)
А кому нужен Батлер который еще год играть не будет? Это сколько пиков дать надо? Да и Грина кто примет? Кому нужна это бомба замедленного действия? В лал разве что, к корешу. Ну или в Хьюстон, но там возможно разрыв шаблона
4 свои пика и Батлер на грека. Довеском получили ты кого то и отдали одного молодого. Это просто для ответа. Морально-этически-тактические вещи оставим)
В ЛаЛ на Леброна , Гсв Батлера и Кумингу на Яниса … последний поход за гайкой Карри Янис Леброн
П.с. батиным самогоном догонялся ))
Лично мне нравится идея,хороший самогон.
Передам бате респект от мужиков ✊🏻
В финикс его к Бруксу. Пусть кошмарят вдвоем лигу
Там Бостон выменял Вучевича на Саймонса.... ухх, закрыли позицию центра
Стивенс всегда выполняет задачи свои и что нужно команде в определенный момент
Оч.смешно читать что Грин кого-то там усилит. Чел, который без Степана просто не выходил играть, лупил своих, получал технари на пустом месте и послал всех белых судей эт канеш "лакомый" кусок известной субстанции
Мем с Джеймсом МакЭвоем актуален.
В Вашик эту мерзость🤢
опоздали на 10 лет
А я бы на это посмотрел. Сейчас это кажется невозможным, Грин есть плоть от плоти этого проекта ГСВ, но он себя изжил и выработал. Достаточно посмотреть на таблицу или любую игру команды, это уже не работает. А значит и терять особо нечего. Особенно, если взамен получится выцепить грека.
