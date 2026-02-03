Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
НБА назвала лучших игроков месяца.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич и форвард «Бостона» Джейлен Браун названы лучшими игроками января в Западной и Восточной конференциях НБА.
«Озерники» по итогам месяца показали результат 9-7. Дончич набирал в среднем 34 очка, 7,2 подбора и 9,1 передачи за матч.
Результат «Селтикс» – 10-6. Средняя статистика Брауна: 29,2 очка, 7,9 подбора и 4,6 передачи.
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
Дончич 9-7 (56% побед), 34 очка в среднем. Общий плюс-минус за месяц -3. ПОЛОВИНУ матчей января закончил с отрицательным плюс-минус.
Для сравнения Маркус Смарт (тоже стартер) провел эти же игры, и имеет плюс-минус +42.
Необязательно Кавая, я просто его вспомнил и проверил результаты. Может кто-то из Оклы, Сперс, немало вариантов, но давать эту награду Дончичу, это прям абсурд какой-то.