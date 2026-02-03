Фото
8

Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА

НБА назвала лучших игроков месяца.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич и форвард «Бостона» Джейлен Браун названы лучшими игроками января в Западной и Восточной конференциях НБА.

«Озерники» по итогам месяца показали результат 9-7. Дончич набирал в среднем 34 очка, 7,2 подбора и 9,1 передачи за матч.

Результат «Селтикс» – 10-6. Средняя статистика Брауна: 29,2 очка, 7,9 подбора и 4,6 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
logoЛука Дончич
logoДжейлен Браун
logoБостон
logoНБА
logoЛейкерс
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Обокрали Кавая: 9-3 (75% побед), 28 очков в среднем. Общий плюс-минус за месяц +71, в среднем за игру +5.9, из 12 матчей января лишь в трёх был с отрицательным плюс-минус.

Дончич 9-7 (56% побед), 34 очка в среднем. Общий плюс-минус за месяц -3. ПОЛОВИНУ матчей января закончил с отрицательным плюс-минус.
Для сравнения Маркус Смарт (тоже стартер) провел эти же игры, и имеет плюс-минус +42.

Необязательно Кавая, я просто его вспомнил и проверил результаты. Может кто-то из Оклы, Сперс, немало вариантов, но давать эту награду Дончичу, это прям абсурд какой-то.
Ответ Air Rodman
Обокрали Кавая: 9-3 (75% побед), 28 очков в среднем. Общий плюс-минус за месяц +71, в среднем за игру +5.9, из 12 матчей января лишь в трёх был с отрицательным плюс-минус. Дончич 9-7 (56% побед), 34 очка в среднем. Общий плюс-минус за месяц -3. ПОЛОВИНУ матчей января закончил с отрицательным плюс-минус. Для сравнения Маркус Смарт (тоже стартер) провел эти же игры, и имеет плюс-минус +42. Необязательно Кавая, я просто его вспомнил и проверил результаты. Может кто-то из Оклы, Сперс, немало вариантов, но давать эту награду Дончичу, это прям абсурд какой-то.
Из Дончича лига старательно делает лицо НБА на годы вперёд. Не зря же он теперь в Лейкерс. А что же это за лицо лиги, без регулярных наград? Через годы никто и не вспомнит про нелепую натянутую награду "Игрок января 2026", но на имидж это работает.
Ответ Rublev
Из Дончича лига старательно делает лицо НБА на годы вперёд. Не зря же он теперь в Лейкерс. А что же это за лицо лиги, без регулярных наград? Через годы никто и не вспомнит про нелепую натянутую награду "Игрок января 2026", но на имидж это работает.
Лига старается, но Дончич сопротивляется, своей игрой постоянно доказывая, что он не лицо лиги, а какая-то другая ее часть.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Плюс один: кто в НБА чаще всех забивает с фолом
3 февраля, 16:10
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер – 1-й, Лука Дончич поднялся на 2-ю строчку
30 января, 14:05
Лука Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА с 1500 трехочковыми в «регулярке»
25 января, 14:39
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
сегодня, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
сегодня, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
сегодня, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
сегодня, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
сегодня, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
сегодня, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
сегодня, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
сегодня, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
сегодня, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
сегодня, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
сегодня, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
сегодня, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
сегодня, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
сегодня, 16:38
Рекомендуем