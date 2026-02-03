Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА

НБА назвала лучших игроков месяца.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич и форвард «Бостона » Джейлен Браун названы лучшими игроками января в Западной и Восточной конференциях НБА .

«Озерники» по итогам месяца показали результат 9-7. Дончич набирал в среднем 34 очка, 7,2 подбора и 9,1 передачи за матч.

Результат «Селтикс» – 10-6. Средняя статистика Брауна: 29,2 очка, 7,9 подбора и 4,6 передачи.