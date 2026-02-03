Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена

«Чикаго», «Миннесота» и «Детройт» согласовали трехсторонний обмен.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Чикаго », «Миннесота » и «Детройт» согласовали трехсторонний обмен. В результате Джейден Айви и Майк Конли переходят в «Чикаго », а Кевин Хертер и Дарио Шарич – в «Детройт ».

Кроме того, «Пистонс» получат от «Тимбервулвз» право на защищенный обмен пиком первого раунда в 2026 году. «Миннесота» при этом существенно сокращает налоговые издержки и освобождает место в составе.