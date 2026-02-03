Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
«Чикаго», «Миннесота» и «Детройт» согласовали трехсторонний обмен.
По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Чикаго», «Миннесота» и «Детройт» согласовали трехсторонний обмен. В результате Джейден Айви и Майк Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич – в «Детройт».
Кроме того, «Пистонс» получат от «Тимбервулвз» право на защищенный обмен пиком первого раунда в 2026 году. «Миннесота» при этом существенно сокращает налоговые издержки и освобождает место в составе.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Для кого Волки чистят платёжку? Не Яннис ли? Может быть, еще Джа, Коби Уайт тоже есть. Не отправляйте Янниса на Запад. Здесь и так тесно
Для кого Волки чистят платёжку? Не Яннис ли? Может быть, еще Джа, Коби Уайт тоже есть. Не отправляйте Янниса на Запад. Здесь и так тесно
Коби дешёвый довольно, можно было и в этот трейд впихнуть попробовать, я думаю. Видимо Джа, раз трипл Джей уже уехал от Мишек.
Жесть. Мне казалось Айви ценный актив, а тут отдали за треть мешка картохи
Жесть. Мне казалось Айви ценный актив, а тут отдали за треть мешка картохи
Он истекающий, и денег у Детройта на него нет, с учетом необходимости продлевать еще и Дюрена. Но отдали дешево, конечно
Он истекающий, и денег у Детройта на него нет, с учетом необходимости продлевать еще и Дюрена. Но отдали дешево, конечно
Айви после травмы совсем никакой, а хочет летом 30+. Детройту нужен был снайпер как воздух.
давно не писал комментарии… но этот трейд дед Лайн всех явно активизировал, приятно читать под каждым постом аргументированную критику переходов
Айви только начал набирать ход после травмы и его трейданули. Хотя такой снайпер как Хертер очень был нужен команде
Хуертер может неплохо вписаться на скамейку, но там тоже конкуренция нынче)
Кто объяснит, почему Айви отдали ни за что почти? Он же ценный игрок и идеально вписывался в игру Пистонс.
Кто объяснит, почему Айви отдали ни за что почти? Он же ценный игрок и идеально вписывался в игру Пистонс.
Контракт взрослый не хотели давать, наверное. Пик первого норм за него.
Контракт взрослый не хотели давать, наверное. Пик первого норм за него.
там же обмен пиками
А для чего всё это Быкам?))
Если честно то я не понимаю зачем это и для чего Детройту
Если честно то я не понимаю зачем это и для чего Детройту
Я тоже задался этим вопросом, с другой стороны Пистонс очень нужен был снайпер, потому что в ПО без трехочковых очень тяжело будет играть, да и Хертер хорошо играет в защите, впишется, думаю. Айви, конечно, жалко, но думаю, что он еще найдет себя в лиге.
Конли был очень важным игроком для Миньки в раздевалке для командной химии, платёжку конечно почистили, но как в итоге это на результатах скажется хз
Просто скинули зп Майка и зачем-то обменялись пиками с Детройтом???
Просто скинули зп Майка и зачем-то обменялись пиками с Детройтом???
Ушли со второго налога как минимум
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем