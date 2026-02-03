«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона

«Гриззлис» получат крупнейшее торговое исключение в истории НБА.

Сделка «Мемфиса» по обмену Джарена Джексона и трех других игроков в «Юту» принесла клубу не только пакет из четырех баскетболистов и трех пиков первого раунда, но и уникальный финансовый актив. В результате обмена «Гриззлис» получат торговое исключение на сумму 28,8 млн долларов.

Это торговое исключение теперь является самым крупным в истории НБА, превзойдя предыдущий рекорд в 28,5 млн, установленный «Бостоном» в 2020 году при обмене Гордона Хэйворда в «Шарлотт».

Торговое исключение может использоваться в обмене, чтобы принять игроков с общей зарплатой не больше этого исключения, не имея места под потолком зарплат и не отдавая взамен игроков с сопоставимыми контрактами.