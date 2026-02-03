7

«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона

Сделка «Мемфиса» по обмену Джарена Джексона и трех других игроков в «Юту» принесла клубу не только пакет из четырех баскетболистов и трех пиков первого раунда, но и уникальный финансовый актив. В результате обмена «Гриззлис» получат торговое исключение на сумму 28,8 млн долларов.

Это торговое исключение теперь является самым крупным в истории НБА, превзойдя предыдущий рекорд в 28,5 млн, установленный «Бостоном» в 2020 году при обмене Гордона Хэйворда в «Шарлотт».

Торговое исключение может использоваться в обмене, чтобы принять игроков с общей зарплатой не больше этого исключения, не имея места под потолком зарплат и не отдавая взамен игроков с сопоставимыми контрактами.

Роман, можно более подробно рассмотреть эту новость? не до конца понимаю как такое исключение возможно
Мемфис его сможет использовать на приём мусорного контракта с пиками.. Ничего особенно путного не будет.
Для тех, кто не понял, как это всё работает.

Игроки, которых получила "Юта":

- Джексон (35 млн.);
- Кончар (6.165 млн.);
- Уильямс-младший (2.31 млн);
- Лондэйл (2.296 млн.).

Игроки, которых "Мемфис" получил:
- Андерсон (9.219 млн.);
- Ньянг (8.2 млн.);
- Хэндрикс (6.127 млн.);
- Клэйтон-младший (3.991 млн.).

Обмен со стороны "Мемфиса" выглядит следующим образом:

1. За Кончара (6.165 млн.) можно получить 200% плюс 250 тысяч, чего достаточно для Ньянга и Клэйтона.

2. За Уильямса и Лондэйла можно получить 200% плюс 250 тысяч, чего достаточно для Андерсона.

3. За Джексона (35 миллионов) остаётся получить Хэндрикса (6.127 млн.) и на разницу между зарплатами "Мемфис" получает торговое исключение на $28,872,920.

Обмен для "Юты" выглядит следующим образом:

1. За Джексона "Юте" нужно отдать минимум $26,500,000, а четверо игроков, которых они отдают, суммарно дают $27,537,912.

2. Кончар, Уильямс будут приняты с помощью различных торговых исключений, а Лондэйл - через минимальное.
Это сейчас то же суперактив
Я прально понял, что сбагрили ТриплДжея за кучу пиков первого, еще и огромное торговое?
Да, причем один из пиков это собственный пик Юты следующего года без защиты. Понятно, что они собрались быть контендером теперь, но это мы посмотрим.

Клейман очень хорошую работу провел. Осталось с Джа только порешать вопрос, но тут даже такой гений как Зак похоже бессилен.
Да, причем один из пиков это собственный пик Юты следующего года без защиты. Понятно, что они собрались быть контендером теперь, но это мы посмотрим.

Клейман очень хорошую работу провел. Осталось с Джа только порешать вопрос, но тут даже такой гений как Зак похоже бессилен.
Не совсем Юты. В 27 они получат лучший пик или Кэвс или Миньки или Юты. Не знаю по мне ужасная работа вашего Гм. За Джексона - молодого Замка, обязаны Гризлисс получать больше. По факту сомнительные пики, даже Кесслер не приехал. Сильвер вряд ли наградит уже мишек за такой очевидный танкинг, та что команда погружается совсем вниз, если Джа тоже уедет.
