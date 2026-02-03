«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
«Гриззлис» получат крупнейшее торговое исключение в истории НБА.
Сделка «Мемфиса» по обмену Джарена Джексона и трех других игроков в «Юту» принесла клубу не только пакет из четырех баскетболистов и трех пиков первого раунда, но и уникальный финансовый актив. В результате обмена «Гриззлис» получат торговое исключение на сумму 28,8 млн долларов.
Это торговое исключение теперь является самым крупным в истории НБА, превзойдя предыдущий рекорд в 28,5 млн, установленный «Бостоном» в 2020 году при обмене Гордона Хэйворда в «Шарлотт».
Торговое исключение может использоваться в обмене, чтобы принять игроков с общей зарплатой не больше этого исключения, не имея места под потолком зарплат и не отдавая взамен игроков с сопоставимыми контрактами.
Игроки, которых получила "Юта":
- Джексон (35 млн.);
- Кончар (6.165 млн.);
- Уильямс-младший (2.31 млн);
- Лондэйл (2.296 млн.).
Игроки, которых "Мемфис" получил:
- Андерсон (9.219 млн.);
- Ньянг (8.2 млн.);
- Хэндрикс (6.127 млн.);
- Клэйтон-младший (3.991 млн.).
Обмен со стороны "Мемфиса" выглядит следующим образом:
1. За Кончара (6.165 млн.) можно получить 200% плюс 250 тысяч, чего достаточно для Ньянга и Клэйтона.
2. За Уильямса и Лондэйла можно получить 200% плюс 250 тысяч, чего достаточно для Андерсона.
3. За Джексона (35 миллионов) остаётся получить Хэндрикса (6.127 млн.) и на разницу между зарплатами "Мемфис" получает торговое исключение на $28,872,920.
Обмен для "Юты" выглядит следующим образом:
1. За Джексона "Юте" нужно отдать минимум $26,500,000, а четверо игроков, которых они отдают, суммарно дают $27,537,912.
2. Кончар, Уильямс будут приняты с помощью различных торговых исключений, а Лондэйл - через минимальное.
Клейман очень хорошую работу провел. Осталось с Джа только порешать вопрос, но тут даже такой гений как Зак похоже бессилен.