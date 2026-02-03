Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца

Купер Флэгг и Кон Книппел стали лучшими новичками месяца по итогом января.

Купер Флэгг и Кон Книппел, продолжают доминировать в гонке за звание лучшего новичка сезона. По итогам января форварды «Далласа » и «Шарлотт » в третий раз подряд были признаны лучшими дебютантами месяца в своих конференциях.

Флэгг демонстрирует впечатляющую разностороннюю игру, в среднем набирая 20,8 очка, делая 7,2 подбора и отдавая 4,5 передачи за матч. В активе Книппела: 17,8 очка, 5,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

Купер Флэгг и Кон Книппел набрали 83 очка – лучший суммарный показатель для двух новичков-соперников за последние 50 лет