«К черту ваши нарративы, сейчас я устрою шоу». Леброн Джеймс похвалил Джейлена Брауна за выдающийся сезон
Леброн Джеймс высоко оценил выдающийся сезон Джейлена Брауна.
В новом эпизоде подкаста Mind the Game Леброн Джеймс воспользовался возможностью, чтобы отметить игру форварда «Бостон» Джейлена Брауна, который проводит один из лучших сезонов в карьере.
«Многие говорили, что в этом году «Селтикс» могут оказаться в лотерее. А Джейлен Браун, по сути, ответил: «К черту ваши нарративы, сейчас я устрою шоу». Мы обязаны отдать ему должное», – сказал Джеймс.
В текущем сезоне Браун в среднем набирает 29,4 очка, делает 6,9 подбора и 4,8 передачи за игру, реализуя 48,5% бросков с игры и 36,2% трехочковых.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Деда выдал базу.
Хомячок Andy пропал куда-то, а так вылезал после каждого поражения Бостона в начале((
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем