«К черту ваши нарративы, сейчас я устрою шоу». Леброн Джеймс похвалил Джейлена Брауна за выдающийся сезон

Леброн Джеймс высоко оценил выдающийся сезон Джейлена Брауна.

В новом эпизоде подкаста Mind the Game Леброн Джеймс воспользовался возможностью, чтобы отметить игру форварда «Бостон » Джейлена Брауна , который проводит один из лучших сезонов в карьере.

«Многие говорили, что в этом году «Селтикс» могут оказаться в лотерее. А Джейлен Браун, по сути, ответил: «К черту ваши нарративы, сейчас я устрою шоу». Мы обязаны отдать ему должное», – сказал Джеймс.

В текущем сезоне Браун в среднем набирает 29,4 очка, делает 6,9 подбора и 4,8 передачи за игру, реализуя 48,5% бросков с игры и 36,2% трехочковых.