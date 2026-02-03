«Мемфис» обменял Джарена Джексона в «Юту»
Джарен Джексон переходит в «Юту» в рамках масштабного обмена.
«Мемфис» совершил масштабный обмен с «Ютой». По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Гриззлис» отправляют в «Джаз» звездного форварда Джарена Джексона, а также Джона Кончара, Джока Лэндейла и Винса Уильямса.
В рамках сделки «Мемфис» получит от «Юты» группу игроков: Уолтера Клэйтона, Кайла Андерсона, Тэйлора Хендрикса и Джорджа Ньянга, а также три драфт-пика первого раунда.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Но если нет, то у деда деменция.
Марканена не продает
а покупает тело на спаде
конец близок
Джа собирает чемоданы.
Но зачем Юте JJJ вместе с Лаури Марканеном....
Юта: попытка укрепить отвратительную оборону защитным "большим" с прицелом на будущее. Молодых в команде и так с избытком - JJJ в теории только входит в свой прайм. Что касается пиков, то там, по сути, только 1 пик Юты -т 27 года. Два других - ЛАЛ (27, кроме него у Джаз на этот драфт есть ещё пики Миннесоты и Кливленда) и Финикса 31го. Ростер просто не вместит всех выбранных игроков. Вопрос совместимости Лаури с JJJ, конечно, основополагающий. В теории, вырисовывается разносторонний состав Джордж-Бэйли-Маркканен-Джексон-Кесслер. Плюс теперешняя скамейка и вероятный проспект с драфта-26. Правда, как вместить под "кепкой" все зарплаты в следующем сезоне - задачка для менеджмента. Ну и не исключаю ещё "мувы".