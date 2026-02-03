70

«Мемфис» обменял Джарена Джексона в «Юту»

Джарен Джексон переходит в «Юту» в рамках масштабного обмена.

«Мемфис» совершил масштабный обмен с «Ютой». По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Гриззлис» отправляют в «Джаз» звездного форварда Джарена Джексона, а также Джона Кончара, Джока Лэндейла и Винса Уильямса.

В рамках сделки «Мемфис» получит от «Юты» группу игроков: Уолтера Клэйтона, Кайла Андерсона, Тэйлора Хендрикса и Джорджа Ньянга, а также три драфт-пика первого раунда.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoМемфис
logoЮта
переходы
logoДжарен Джексон-младший
logoНБА
logoТэйлор Хендрикс
logoВинс Уильямс
logoДжордж Ньянг
logoДжон Кончар
logoДжок Лэндейл
logoКайл Андерсон
logoУолтер Клэйтон
70 комментариев
Эйндж сошел с ума? Столько лет копить пики, чтобы отдать их за переплаченного и сдувшегося Джексона??? Мемфис если еще и Моранта кому-то за пару пиков впарит - станет командой с очень светлым многопиковым будущим.
Ответ fhneh
Эйндж сошел с ума? Столько лет копить пики, чтобы отдать их за переплаченного и сдувшегося Джексона??? Мемфис если еще и Моранта кому-то за пару пиков впарит - станет командой с очень светлым многопиковым будущим.
Так что ему их солить?))
Ответ fhneh
Эйндж сошел с ума? Столько лет копить пики, чтобы отдать их за переплаченного и сдувшегося Джексона??? Мемфис если еще и Моранта кому-то за пару пиков впарит - станет командой с очень светлым многопиковым будущим.
Ему походу за финна чёт совсем крутое предложили, потому что он с Трипл Джеем вряд ли играть сможет.

Но если нет, то у деда деменция.
Зак Клейман наконец-то осознал, что успехи этой команды зиждились вовсе не на Трипл Джее и Джа и исправил свою ошибку-вернул топаря. С возвращением Слоу Мо!
да Эйндж просто наконец понял, что Сильвер не подарит ему топ-3, сколько бы он не танковал, и Юта со следующего сезона наконец пойдет играть в баскетбол
Ответ german27
да Эйндж просто наконец понял, что Сильвер не подарит ему топ-3, сколько бы он не танковал, и Юта со следующего сезона наконец пойдет играть в баскетбол
Блин, вот не удивлюсь если там реально за кулисами подобное было.
Юта то куда полезла

Марканена не продает
а покупает тело на спаде
эйндж отдал пикиииииии🙃🙃🙃🙃🙃
конец близок
Охренеть. Зачем продлевали JJJ? И зачем он Юте?! Так много вопросов, так мало ответов...
Ответ Ruslan Fatianov
Охренеть. Зачем продлевали JJJ? И зачем он Юте?! Так много вопросов, так мало ответов...
Ну кто же знал, что у Мемфиса все так быстро поломается
Ответ Ruslan Fatianov
Охренеть. Зачем продлевали JJJ? И зачем он Юте?! Так много вопросов, так мало ответов...
Видимо будут двигать Марканена куда-то, других объяснений нет
Эйндж разорил кубышку с пиками)
Джа собирает чемоданы.
Все Мемфис делает хоккейную команду, будет играть в три звена)
Ок, Мемфис начал распродажу, заполучил три пика первого
Но зачем Юте JJJ вместе с Лаури Марканеном....
Ответ AlphaBeast2
Ок, Мемфис начал распродажу, заполучил три пика первого Но зачем Юте JJJ вместе с Лаури Марканеном....
Может Лаури куда поедет теперь
Если отбросить первые эмоции - логика для команд такова. Мемфис: расчистить платёжку, набрать контрактов полегче и пару молодых - вдруг, выстрелят. Явный и осознанный ребилд.
Юта: попытка укрепить отвратительную оборону защитным "большим" с прицелом на будущее. Молодых в команде и так с избытком - JJJ в теории только входит в свой прайм. Что касается пиков, то там, по сути, только 1 пик Юты -т 27 года. Два других - ЛАЛ (27, кроме него у Джаз на этот драфт есть ещё пики Миннесоты и Кливленда) и Финикса 31го. Ростер просто не вместит всех выбранных игроков. Вопрос совместимости Лаури с JJJ, конечно, основополагающий. В теории, вырисовывается разносторонний состав Джордж-Бэйли-Маркканен-Джексон-Кесслер. Плюс теперешняя скамейка и вероятный проспект с драфта-26. Правда, как вместить под "кепкой" все зарплаты в следующем сезоне - задачка для менеджмента. Ну и не исключаю ещё "мувы".
