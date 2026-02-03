«Мемфис» обменял Джарена Джексона в «Юту»

Джарен Джексон переходит в «Юту» в рамках масштабного обмена.

«Мемфис» совершил масштабный обмен с «Ютой». По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Гриззлис» отправляют в «Джаз» звездного форварда Джарена Джексона , а также Джона Кончара, Джока Лэндейла и Винса Уильямса .

В рамках сделки «Мемфис » получит от «Юты» группу игроков: Уолтера Клэйтона , Кайла Андерсона , Тэйлора Хендрикса и Джорджа Ньянга , а также три драфт-пика первого раунда.