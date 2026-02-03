«Клипперс» нацелены на расчистку зарплатной ведомости к 2027 году
«Клипперс» планируют отойти от нынешнего костяка команды к 2027 году.
«Клипперс» рассматривают возможность постепенного отхода от нынешнего костяка команды к лету 2027 года, сообщает Сэм Эмик из The Athletic. По информации источников в лиге, клуб уже выстраивает долгосрочную стратегию с прицелом на расчистку платежной ведомости, что влияет на текущие кадровые решения и переговоры.
«По данным источников, близких к Джеймсу Хардену, долгосрочный план «Клипперс» по расчистке зарплатной ведомости к лету 2027 года стал одним из факторов его решения об уходе.
Харден в 36 лет играет на элитном уровне. Но он прекрасно понимает, что в предстоящие два межсезонья клуб начнет обновлять состав, отходя от нынешнего костяка», – поделился Эмик.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Харден 80 просил? У Гарланда 87.
Ценность его выше, чем Хардена
Если залечит свои ступни, то вполне может вписаться в новый молодой состав