«Клипперс» нацелены на расчистку зарплатной ведомости к 2027 году

«Клипперс» планируют отойти от нынешнего костяка команды к 2027 году.

«Клипперс » рассматривают возможность постепенного отхода от нынешнего костяка команды к лету 2027 года, сообщает Сэм Эмик из The Athletic. По информации источников в лиге, клуб уже выстраивает долгосрочную стратегию с прицелом на расчистку платежной ведомости, что влияет на текущие кадровые решения и переговоры.

«По данным источников, близких к Джеймсу Хардену , долгосрочный план «Клипперс» по расчистке зарплатной ведомости к лету 2027 года стал одним из факторов его решения об уходе.

Харден в 36 лет играет на элитном уровне. Но он прекрасно понимает, что в предстоящие два межсезонья клуб начнет обновлять состав, отходя от нынешнего костяка», – поделился Эмик.