«Клипперс» нацелены на расчистку зарплатной ведомости к 2027 году

«Клипперс» планируют отойти от нынешнего костяка команды к 2027 году.

«Клипперс» рассматривают возможность постепенного отхода от нынешнего костяка команды к лету 2027 года, сообщает Сэм Эмик из The Athletic. По информации источников в лиге, клуб уже выстраивает долгосрочную стратегию с прицелом на расчистку платежной ведомости, что влияет на текущие кадровые решения и переговоры.

«По данным источников, близких к Джеймсу Хардену, долгосрочный план «Клипперс» по расчистке зарплатной ведомости к лету 2027 года стал одним из факторов его решения об уходе.

Харден в 36 лет играет на элитном уровне. Но он прекрасно понимает, что в предстоящие два межсезонья клуб начнет обновлять состав, отходя от нынешнего костяка», – поделился Эмик.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Видимо Балмер хочет завалить деньгами звезду с рынка СА. А кто вообще из звезд в 27 может выйти на рынок СА?
Ответ Максим Новиков
Видимо Балмер хочет завалить деньгами звезду с рынка СА. А кто вообще из звезд в 27 может выйти на рынок СА?
Кавай
Ответ Максим Новиков
Видимо Балмер хочет завалить деньгами звезду с рынка СА. А кто вообще из звезд в 27 может выйти на рынок СА?
Карри)
поцы там трипл джи в юте в обмен на кели андерсона один в один
Ответ elMORRO
поцы там трипл джи в юте в обмен на кели андерсона один в один
Спортс оперативный. И три пика первого.
Давно пора перестать гнаться за звездами прошлого и обратить внимание на звезд будущих.
Так а зачем им Гарланд тогда?
Проехали, у Гарланда контракт в 2028 году заканчивается.
Харден 80 просил? У Гарланда 87.
Ответ Nikolay
Проехали, у Гарланда контракт в 2028 году заканчивается. Харден 80 просил? У Гарланда 87.
Гарланду 26
Ценность его выше, чем Хардена
Если залечит свои ступни, то вполне может вписаться в новый молодой состав
