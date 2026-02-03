0

«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт

«Бавария» сделала крупное предложение тренеру «Уникахи» Ибону Наварро.

Мюнхенская «Бавария» сделала серьезное предложение главному тренеру «Уникахи» Ибону Наварро. Как сообщает издание Eurodevotion, немецкий клуб, временно возглавляемый Светиславом Пешичем, нацелен на долгосрочный проект с испанским специалистом.

Согласно информации, предложение включает трехлетний контракт, а «Бавария» готова выплатить компенсацию в размере 300 000 евро для досрочного расторжения соглашения Наварро с «Уникахой».

Решающую роль в сделке может сыграть позиция испанского клуба, который традиционно жестко подходит к вопросам компенсаций за своих тренеров. Для самого Наварро это предложение означает возможность дебютировать в Евролиге в роли главного тренера.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurodevotion
logoБавария
logoчемпионат Германии
logoчемпионат Испании
возможные переходы
Ибон Наварро
logoУникаха
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
3 февраля, 21:41
Евролига. «Олимпиакос» выиграл у «Барселоны», «Фенербахче» уверенно разобрался с «Анадолу Эфесом» и другие результаты
29 января, 21:19
В Барселоне проходит двухдневное заседание Евролиги: обсуждается смена гендиректора и реформа формата
27 января, 11:46
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
сегодня, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
сегодня, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
сегодня, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
сегодня, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
сегодня, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
сегодня, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
сегодня, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
сегодня, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
сегодня, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
сегодня, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
сегодня, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
сегодня, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
сегодня, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
сегодня, 16:38
Рекомендуем