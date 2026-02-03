«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт

«Бавария» сделала крупное предложение тренеру «Уникахи» Ибону Наварро.

Мюнхенская «Бавария» сделала серьезное предложение главному тренеру «Уникахи» Ибону Наварро. Как сообщает издание Eurodevotion, немецкий клуб, временно возглавляемый Светиславом Пешичем, нацелен на долгосрочный проект с испанским специалистом.

Согласно информации, предложение включает трехлетний контракт, а «Бавария» готова выплатить компенсацию в размере 300 000 евро для досрочного расторжения соглашения Наварро с «Уникахой».

Решающую роль в сделке может сыграть позиция испанского клуба, который традиционно жестко подходит к вопросам компенсаций за своих тренеров. Для самого Наварро это предложение означает возможность дебютировать в Евролиге в роли главного тренера.