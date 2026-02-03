2

«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)

«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с французским форвардом «Никс».

«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о возможном подписании контракта с форвардом «Нью-Йорка» Гершоном Ябуселе, об этом сообщает израильский Sport5.

Отмечается, что французский баскетболист является громкой трансферной целью среди европейских клубов и за развитием ситуации следят несколько команд, в том числе и «Панатинаикос».

В текущем сезоне 30-летний Ябуселе сыграл 41 матч за «Нью-Йорк», набирая в среднем 2,7 очка и 2,1 подбора за 9 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
2 комментария
А с контрактом что сделают, выкупит?
Ответ Дима Кукис
А с контрактом что сделают, выкупит?
Да не, сиди. Никуда он не уйдет, ему нужно ещё один год, чтобы была пожизненная мед страховка, сам в каком-то интервью об этом говорил
