Брайан Уиндхорст: «Кливленд» обсуждал с «Милуоки» обмен Янниса Адетокумбо, а с «Далласом» – сделку по Энтони Дэвису»

«Кливленд» нацелился на громкий обмен и уже прощупывает рынок суперзвезд.

«Кливленд» рассматривает возможность серьезной перестройки состава и изучают варианты обменов с участием Янниса Адетокумбо, Энтони Дэвиса или Джеймса Хардена . Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland, отметив, что клуб уже контактировал с несколькими командами по поводу потенциальных сделок.

«Кливленд » обсуждал с «Милуоки » обмен Янниса Адетокумбо, а с «Далласом » – сделку по Энтони Дэвису. И, разумеется, «Кавальерс» обсуждают вариант с Джеймсом Харденом. Именно поэтому я еще неделю назад начал говорить вам, что они настроены на мощный рывок.

Я не думаю, что у них действительно большие шансы осуществить эти сделки, но они явно не считают нынешнюю команду достаточно сильной – или подозревают, что она недостаточно сильна. И они решили, что готовы всерьез рассмотреть вариант с расформированием своего костяка. И когда «Кавальерс» пришли к этим решениям, они отправились на охоту за крупной дичью», – пояснил Уиндхорст.