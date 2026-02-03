Брайан Уиндхорст: «Кливленд» обсуждал с «Милуоки» обмен Янниса Адетокумбо, а с «Далласом» – сделку по Энтони Дэвису»
«Кливленд» рассматривает возможность серьезной перестройки состава и изучают варианты обменов с участием Янниса Адетокумбо, Энтони Дэвиса или Джеймса Хардена. Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland, отметив, что клуб уже контактировал с несколькими командами по поводу потенциальных сделок.
«Кливленд» обсуждал с «Милуоки» обмен Янниса Адетокумбо, а с «Далласом» – сделку по Энтони Дэвису. И, разумеется, «Кавальерс» обсуждают вариант с Джеймсом Харденом. Именно поэтому я еще неделю назад начал говорить вам, что они настроены на мощный рывок.
Я не думаю, что у них действительно большие шансы осуществить эти сделки, но они явно не считают нынешнюю команду достаточно сильной – или подозревают, что она недостаточно сильна. И они решили, что готовы всерьез рассмотреть вариант с расформированием своего костяка. И когда «Кавальерс» пришли к этим решениям, они отправились на охоту за крупной дичью», – пояснил Уиндхорст.
Мобли в этой команде как школьник боится брать на себя ответственность, Митчелл бросает по 30 раз за игру, Аллен всегда травмирован
Харден
Митчел
Струс
Янис
Мобли/Аллен
Ну это заявка будет на большой финал