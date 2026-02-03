  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Кливленд» обсуждал с «Милуоки» обмен Янниса Адетокумбо, а с «Далласом» – сделку по Энтони Дэвису»
7

Брайан Уиндхорст: «Кливленд» обсуждал с «Милуоки» обмен Янниса Адетокумбо, а с «Далласом» – сделку по Энтони Дэвису»

«Кливленд» нацелился на громкий обмен и уже прощупывает рынок суперзвезд.

«Кливленд» рассматривает возможность серьезной перестройки состава и изучают варианты обменов с участием Янниса Адетокумбо, Энтони Дэвиса или Джеймса Хардена. Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland, отметив, что клуб уже контактировал с несколькими командами по поводу потенциальных сделок.

«Кливленд» обсуждал с «Милуоки» обмен Янниса Адетокумбо, а с «Далласом» – сделку по Энтони Дэвису. И, разумеется, «Кавальерс» обсуждают вариант с Джеймсом Харденом. Именно поэтому я еще неделю назад начал говорить вам, что они настроены на мощный рывок.

Я не думаю, что у них действительно большие шансы осуществить эти сделки, но они явно не считают нынешнюю команду достаточно сильной – или подозревают, что она недостаточно сильна. И они решили, что готовы всерьез рассмотреть вариант с расформированием своего костяка. И когда «Кавальерс» пришли к этим решениям, они отправились на охоту за крупной дичью», – пояснил Уиндхорст.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN Cleveland
logoКливленд
logoМилуоки
logoДаллас
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
возможные переходы
Брайан Уиндхорст
logoДжеймс Харден
logoКлипперс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Подозревают, что команда не достаточно сильна, лучше фразы и не найти
Ответ genius1986okla
Подозревают, что команда не достаточно сильна, лучше фразы и не найти
Ну это ведь и правда так, тактика с двумя башнями в плей-офф провальная ,
Мобли в этой команде как школьник боится брать на себя ответственность, Митчелл бросает по 30 раз за игру, Аллен всегда травмирован
Ну из этих двух логичнее взять Яниса, он тупо больше играть будет. Вопрос кого отдавать учитывая приход хардена на гарланда. Вряд ли паука отдадут, скорее мобли, а еще более вероятно Аллена.
Харден
Митчел
Струс
Янис
Мобли/Аллен

Ну это заявка будет на большой финал
Мобли + пару ролевиков на Яниса - это топ трейд для Кливленда.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Клипперс» и «Кливленд» стремятся завершить обмен Хардена на Гарлэнда в ближайшее время
3 февраля, 17:19
Брайан Уиндхорст: «Руководство «Кливленда» уже не верит в нынешний костяк команды. Они опасаются, что Митчелл может не продлить контракт»
3 февраля, 16:47
82% – вероятность обмена Хардена до дедлайна. 60% дают на обмены Сабониса и Адетокумбо
3 февраля, 13:28
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
сегодня, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
сегодня, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
сегодня, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
сегодня, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
сегодня, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
сегодня, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
сегодня, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
сегодня, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
сегодня, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
сегодня, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
сегодня, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
сегодня, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
сегодня, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
сегодня, 16:38
Рекомендуем