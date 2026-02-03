«Клипперс» и «Кливленд» стремятся завершить обмен Хардена на Гарлэнда в ближайшее время

«Клипперс» и «Кавальерс» активизировали переговоры по обмену Хардена на Гарлэнда.

«Клипперс» и «Кливленд » активизировали переговоры по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда . По информации инсайдера Криса Хэйнса, обе стороны заинтересованы в том, чтобы завершить сделку в ближайшее время.

Ранее журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс сообщал , что «Кавальерс», помимо Гарлэнда, хотят получить от «Клипперс » пик первого раунда драфта либо право на обмен пиками.