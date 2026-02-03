19

«Клипперс» и «Кливленд» стремятся завершить обмен Хардена на Гарлэнда в ближайшее время

«Клипперс» и «Кавальерс» активизировали переговоры по обмену Хардена на Гарлэнда.

«Клипперс» и «Кливленд» активизировали переговоры по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда. По информации инсайдера Криса Хэйнса, обе стороны заинтересованы в том, чтобы завершить сделку в ближайшее время.

Ранее журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс сообщал, что «Кавальерс», помимо Гарлэнда, хотят получить от «Клипперс» пик первого раунда драфта либо право на обмен пиками.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Конечно быстрее надо обмен закрывать: в четверг Клипперс с Кливлендрм играют, на авиабилетах стороны могут сэкономить 🤣
Стрип-бары Кливленда: наконец-то)))
Безумно конечно, но если Кавс еще двинут Мобли (с каким-то пакетом) за Яниса, может жесткий переворот Кавс в контедера
Ответ Батя ивана
Безумно конечно, но если Кавс еще двинут Мобли (с каким-то пакетом) за Яниса, может жесткий переворот Кавс в контедера
это вообще имба, но мало верится
Ответ Батя ивана
Безумно конечно, но если Кавс еще двинут Мобли (с каким-то пакетом) за Яниса, может жесткий переворот Кавс в контедера
Приход Хардена уже сделает Кавс контендером. На Востоке сейчас любой может выстрелить, а Борода сейчас ой как хорош
А поясните пожалуйста смысл? Вроде борода хотел продление. Кливленд его же не даст? Они его чисто на плей-офф хотят и платежку расчистить летом?
Рекомендуем