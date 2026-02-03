«Клипперс» и «Кливленд» стремятся завершить обмен Хардена на Гарлэнда в ближайшее время
«Клипперс» и «Кавальерс» активизировали переговоры по обмену Хардена на Гарлэнда.
«Клипперс» и «Кливленд» активизировали переговоры по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда. По информации инсайдера Криса Хэйнса, обе стороны заинтересованы в том, чтобы завершить сделку в ближайшее время.
Ранее журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс сообщал, что «Кавальерс», помимо Гарлэнда, хотят получить от «Клипперс» пик первого раунда драфта либо право на обмен пиками.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно быстрее надо обмен закрывать: в четверг Клипперс с Кливлендрм играют, на авиабилетах стороны могут сэкономить 🤣
Стрип-бары Кливленда: наконец-то)))
Безумно конечно, но если Кавс еще двинут Мобли (с каким-то пакетом) за Яниса, может жесткий переворот Кавс в контедера
Безумно конечно, но если Кавс еще двинут Мобли (с каким-то пакетом) за Яниса, может жесткий переворот Кавс в контедера
это вообще имба, но мало верится
Безумно конечно, но если Кавс еще двинут Мобли (с каким-то пакетом) за Яниса, может жесткий переворот Кавс в контедера
Приход Хардена уже сделает Кавс контендером. На Востоке сейчас любой может выстрелить, а Борода сейчас ой как хорош
А поясните пожалуйста смысл? Вроде борода хотел продление. Кливленд его же не даст? Они его чисто на плей-офф хотят и платежку расчистить летом?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем