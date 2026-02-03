Дарко Раякович назначен главным тренером «команды Мира» на Матче всех звезд-2026
Главный тренер «Рэпторс» Раякович возглавит «команду Мира» на Матче всех звезд.
Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович назначен главным тренером «команды Мира» на Матче всех звезд НБА-2026. Решение было принято комиссионером лиги Адамом Сильвером.
Сербский специалист в своем третьем сезоне на посту тренера «Рэпторс» привел команду к результату 30-21.
Ранее лига объявила, что «команду США» возглавят Митч Джонсон из «Сан-Антонио» (от Западной конференции) и Джей Би Бикерстафф из «Детройта» (от Восточной конференции).
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
