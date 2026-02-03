  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Руководство «Кливленда» уже не верит в нынешний костяк команды. Они опасаются, что Митчелл может не продлить контракт»
6

Брайан Уиндхорст: «Руководство «Кливленда» уже не верит в нынешний костяк команды. Они опасаются, что Митчелл может не продлить контракт»

Брайан Уиндхорст назвал причину высокой активности «Кливленда» перед дедлайном.

В «Кливленде» нарастает обеспокоенность по поводу будущего своей главной звезды, Донована Митчелла. Как сообщил аналитик ESPN Брайан Уиндхорст, клуб не уверен, что защитник подпишет продление контракта летом, и эта неопределенность заставляет «Кавальерс» пересматривать долгосрочные планы.

«Суть в том, что руководство «Кливленда» уже не верит в нынешний костяк команды. И, на мой взгляд, причина этого в том, что они опасаются: Донован не продлит контракт летом. Понимаете, они рассчитывали, что этот сезон сложится удачно. Они верили в нынешний состав – но ситуация с Донованом заставила их передумать.

Поэтому сейчас они изучают варианты – и именно это в последние одну‑две недели распространилось по лиге: они готовы к обменам и готовы обсуждать сделки по ключевым игрокам. И вот теперь стало известно, что они заинтересованы в обмене Дариуса Гарлэнда, а также готовы обменять Джарретта Аллена», – заявил Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN Cleveland
logoКливленд
logoНБА
logoДонован Митчелл
Брайан Уиндхорст
logoДжарретт Аллен
logoДариус Гарлэнд
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Им нужно молиться, чтобы Митчелл, который расписался в своей несостоятельности в роли главной звезды, не продлил контракт, и они могли бы строить команду вокруг Мобли.
А летом, глядишь, Брон подтянется.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Бонтемпс: «Донован Митчелл вряд ли подпишет продление контракта с «Кливлендом», если команда вновь вылетит из плей‑офф на ранней стадии»
3 февраля, 15:21
Шэмс Чарания: «Кливленд» проявляет серьезный интерес к Джеймсу Хардену»
3 февраля, 15:03
«Кливленд» и «Шарлотт» обсуждали обмен Лонзо Болла
3 февраля, 10:00
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
сегодня, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
сегодня, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
сегодня, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
сегодня, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
сегодня, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
сегодня, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
сегодня, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
сегодня, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
сегодня, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
сегодня, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
сегодня, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
сегодня, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
сегодня, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
сегодня, 16:38
Рекомендуем