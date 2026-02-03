Брайан Уиндхорст: «Руководство «Кливленда» уже не верит в нынешний костяк команды. Они опасаются, что Митчелл может не продлить контракт»

Брайан Уиндхорст назвал причину высокой активности «Кливленда» перед дедлайном.

В «Кливленде » нарастает обеспокоенность по поводу будущего своей главной звезды, Донована Митчелла . Как сообщил аналитик ESPN Брайан Уиндхорст, клуб не уверен, что защитник подпишет продление контракта летом, и эта неопределенность заставляет «Кавальерс» пересматривать долгосрочные планы.

«Суть в том, что руководство «Кливленда» уже не верит в нынешний костяк команды. И, на мой взгляд, причина этого в том, что они опасаются: Донован не продлит контракт летом. Понимаете, они рассчитывали, что этот сезон сложится удачно. Они верили в нынешний состав – но ситуация с Донованом заставила их передумать.

Поэтому сейчас они изучают варианты – и именно это в последние одну‑две недели распространилось по лиге: они готовы к обменам и готовы обсуждать сделки по ключевым игрокам. И вот теперь стало известно, что они заинтересованы в обмене Дариуса Гарлэнда , а также готовы обменять Джарретта Аллена », – заявил Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland.