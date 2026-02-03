Лаури Маркканен: «Конечно, я хотел попасть на Матч всех звезд. Я считаю, что играл на этом уровне»

Звезда «Юты» признался, что считает свою игру достойной попадания на МВЗ.

Форвард «Юты» Лаури Маркканен прокомментировал непопадание в состав участников Матча всех звезд-2026.

«Конечно, я хотел попасть туда, но я также понимаю, как устроена лига в целом. Особенно в Западной конференции, на мой взгляд, много игроков, которые заслуживают попадания. Я считаю, что играл на этом уровне, но этого не случилось.

Мне просто нужно продолжать работать над собой, становиться лучше. Думаю, в будущем это все еще возможно, так что я не слишком расстраиваюсь. Конечно, ты хочешь попасть на Матч всех звезд, но, как я уже сказал, нужно контролировать то, что в твоих силах», – сказал 28‑летний баскетболист.

Финский форвард участвовал в Матче всех звезд лишь однажды – в 2023 году, в свой первый сезон в «Джаз». В текущей «регулярке» Маркканен набирает в среднем 27,4 очка, 7,1 подбора и 2,2 передачи за матч.