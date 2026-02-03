  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лаури Маркканен: «Конечно, я хотел попасть на Матч всех звезд. Я считаю, что играл на этом уровне»
14

Лаури Маркканен: «Конечно, я хотел попасть на Матч всех звезд. Я считаю, что играл на этом уровне»

Звезда «Юты» признался, что считает свою игру достойной попадания на МВЗ.

Форвард «Юты» Лаури Маркканен прокомментировал непопадание в состав участников Матча всех звезд-2026.

«Конечно, я хотел попасть туда, но я также понимаю, как устроена лига в целом. Особенно в Западной конференции, на мой взгляд, много игроков, которые заслуживают попадания. Я считаю, что играл на этом уровне, но этого не случилось.

Мне просто нужно продолжать работать над собой, становиться лучше. Думаю, в будущем это все еще возможно, так что я не слишком расстраиваюсь. Конечно, ты хочешь попасть на Матч всех звезд, но, как я уже сказал, нужно контролировать то, что в твоих силах», – сказал 28‑летний баскетболист.

Финский форвард участвовал в Матче всех звезд лишь однажды – в 2023 году, в свой первый сезон в «Джаз». В текущей «регулярке» Маркканен набирает в среднем 27,4 очка, 7,1 подбора и 2,2 передачи за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoЮта
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
logoЛаури Маркканен
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Однозначно, заслужил не меньше того же Холмгрена
Сидеть год за годом в сливающей команде и набивать в ней мусорную стату, у этого есть цена.
Ответ Andraey
Сидеть год за годом в сливающей команде и набивать в ней мусорную стату, у этого есть цена.
Он еще и пропускает до фига матчей, чтобы команда спокойно могла танковать.
А он играл? Человек из больницы не выходит
Лаури бы защиту подтянуть немного и меньше матчей пропускать, тогда можно о чем то поговорить, а так классный игрок...
Чел, у тебя команда идёт почти на десять побед ниже плей-ина, тут надо либо совсем страшную стату мусорить либо на Востоке играть
Давай в Шарлот обменивайся, и будешь попадать... и медийка пойдет
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лаури Маркканен навесил аллей-уп самому себе
2 февраля, 07:26Видео
Кейонте Джордж получил травму голеностопа
31 января, 11:37
Лаури Маркканен забил постер-данк через Дрэймонда Грина
29 января, 04:45Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
сегодня, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
сегодня, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
сегодня, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
сегодня, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
сегодня, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
сегодня, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
сегодня, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
сегодня, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
сегодня, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
сегодня, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
сегодня, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
сегодня, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
сегодня, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
сегодня, 16:38
Рекомендуем