«Торонто» ведет переговоры по Сабонису, но «Кингз» не хотят контракт Пелтля

«Торонто» – серьезный претендент на Сабониса, но в сделке есть сложности.

По информации инсайдера The Athletic Сэма Эмика, «Торонто» выступают в качестве одного из серьезных претендентов на Домантаса Сабониса , при этом «Сакраменто» ведет переговоры сразу с несколькими клубами.

В рамках сделки по Сабонису «Рэпторс», вероятно, предложит Якоба Пелтля . Однако для того, чтобы сделка устроила «Кингз», австрийского центрового придется обменять в третью команду. Это связано с тем, что «Сакраменто » не хочет брать на себя более 100 млн долларов, которые гарантированы Пелтлю до конца сезона-2029/30.

Также «Торонто », скорее всего, придется расстаться с Ар Джей Барреттом или Иммануэлем Куикли, чтобы сбалансировать зарплаты в сделке по Сабонису. Сложности, связанные с обменом такого количества высокооплачиваемых игроков, могут привести к тому, что переговоры по этим сделкам возобновятся уже в межсезонье.