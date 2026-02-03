Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен примет участие в конкурсе данков -2026.

Центровой «Детройта » Джейлен Дюрен , впервые попавший в число участников Матча всех звезд , согласился также принять участие в конкурсе по броскам сверху, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Дюрен пополнил список участников состязания, в который уже входят центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс и форвард «Сан-Антонио» Картер Брайант.

Уикенд Матча всех звезд состоится в Лос-Анджелесе с 13 по 15 февраля.