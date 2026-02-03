17

Джейлен Дюрен примет участие в конкурсе данков-2026

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен примет участие в конкурсе данков -2026.

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен, впервые попавший в число участников Матча всех звезд, согласился также принять участие в конкурсе по броскам сверху, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Дюрен пополнил список участников состязания, в который уже входят центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс и форвард «Сан-Антонио» Картер Брайант.

Уикенд Матча всех звезд состоится в Лос-Анджелесе с 13 по 15 февраля.

Даже понятия не имею на что Дюрен способен, ни одного выступления даже в школе или колледже, на ум приходят данки типа через самолетик или данки Драммонда…
Ответ Мурзин Ринат
Даже понятия не имею на что Дюрен способен, ни одного выступления даже в школе или колледже, на ум приходят данки типа через самолетик или данки Драммонда…
Драммонд кстати 360 под ногой делал на контесте)
Ответ Мурзин Ринат
Даже понятия не имею на что Дюрен способен, ни одного выступления даже в школе или колледже, на ум приходят данки типа через самолетик или данки Драммонда…
Блин спутал с Дендре Джороном) но Дюрен точно сможет дать нормальный данк
Леброн, когда если не сейчас?
Парень идет на все чтобы получить максималку летом!
не знаю почему, но почему то именно его кандидатуру я и рассматривал...
