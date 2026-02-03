Сергей Кущенко: «Путь Егора Дёмина надо изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант»

Сергей Кущенко: Путь Егора Дёмина надо изучать.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко положительно оценил тенденцию, при которой молодые российские баскетболисты отправляются набираться опыта в ведущие зарубежные академии и университеты.

«Когда наши молодые талантливые игроки уезжают в мировые баскетбольные институты, они получают там абсолютно другую подготовку. Посмотрите, сколько перспективных ребят уехало в этом сезоне в различные академии. Тот же Егор Дёмин – его путь надо отдельно изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант. Русский парень поехал через «Тринту» в «Реал » Мадрид, в NCAA, и вот, пожалуйста, – восьмой номер драфта. Конечно, мы следим за такими историями.

Мировые институты и академии развивают молодых игроков в конкурентных условиях. И если наши проспекты попадают в большие команды уровня «Реала», это совершенно другой уровень. Кто-то из них зацепится, кто-то нет, Лига ВТБ всегда открыта. Думаю, европейские клубы могли бы на них тоже претендовать, но там есть ограничения по легионерам, из-за которых в местных чемпионатах не дают много шансов», – сказал Кущенко в интервью с «Чемпионату».