  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Кущенко: «Путь Егора Дёмина надо изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант»
14

Сергей Кущенко: «Путь Егора Дёмина надо изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант»

Сергей Кущенко: Путь Егора Дёмина надо изучать.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко положительно оценил тенденцию, при которой молодые российские баскетболисты отправляются набираться опыта в ведущие зарубежные академии и университеты.

«Когда наши молодые талантливые игроки уезжают в мировые баскетбольные институты, они получают там абсолютно другую подготовку. Посмотрите, сколько перспективных ребят уехало в этом сезоне в различные академии. Тот же Егор Дёмин – его путь надо отдельно изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант. Русский парень поехал через «Тринту» в «Реал» Мадрид, в NCAA, и вот, пожалуйста, – восьмой номер драфта. Конечно, мы следим за такими историями.

Мировые институты и академии развивают молодых игроков в конкурентных условиях. И если наши проспекты попадают в большие команды уровня «Реала», это совершенно другой уровень. Кто-то из них зацепится, кто-то нет, Лига ВТБ всегда открыта. Думаю, европейские клубы могли бы на них тоже претендовать, но там есть ограничения по легионерам, из-за которых в местных чемпионатах не дают много шансов», – сказал Кущенко в интервью с «Чемпионату».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Чемпионат.com
logoЕгор Дёмин
logoБруклин
logoЕдиная лига ВТБ
logoНБА
logoСергей Кущенко
logoРеал
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно надо изучать. Чтобы понять, что результата можно добиться, только уехав - и как можно скорее!
Ответ dn8zmw5c
Конечно надо изучать. Чтобы понять, что результата можно добиться, только уехав - и как можно скорее!
Да, и еще надо пахать 24/7 с 3 лет чтоб стать 206см ростом😂
Ответ Zakir Velilhanov
Да, и еще надо пахать 24/7 с 3 лет чтоб стать 206см ростом😂
А ещё тренера надо нормального и здоровье , чтобы не закончить в 25 )
я вот читал про путь Стива Джобса, смотрел презентации, хожу в джинсах и водолазке, а на айфон так и не заработал. Что то мы с Сергеем Кущенко делаем не так
Ответ mold-cel
я вот читал про путь Стива Джобса, смотрел презентации, хожу в джинсах и водолазке, а на айфон так и не заработал. Что то мы с Сергеем Кущенко делаем не так
Недостаточно пахал чтоб появился талант🤣🤣🤣
Да, изучаем его путь. Когда мой сын Матвей (3 года 18 кг 102 см 🫡) станет старше, уедем на Тенерифе. В баскетбол будем играть в Испании 🇪🇸
Кущенко и Кириленко любят ездить на достижениях Егора, но ничего для этого не сделали. Два балабола
Ответ kiper88
Кущенко и Кириленко любят ездить на достижениях Егора, но ничего для этого не сделали. Два балабола
Че за достижения? Пол невнятного сезона?
Ответ kiper88
Кущенко и Кириленко любят ездить на достижениях Егора, но ничего для этого не сделали. Два балабола
Кущ первый (и едва ли не единственный) полноценный ген менеджер в российском баскете. И балабол в этой ситуации явно не он.
"и вот, пожалуйста, – восьмой номер драфта" - как будто бы это так легко: Тринта - Реал - NCAA - НБА. Лучше бы думали, как здесь такие академии создать.
И насчёт "там есть ограничения по легионерам, из-за которых в местных чемпионатах не дают много шансов" - Егор, останься он в Реале, считался бы воспитаннником клуба и не подпадал бы под эти ограничения (знатоки евробаскетбола поправят меня, если я ошибаюсь на этот счёт).
Ну и родителей была возможность возить по реалам и америкам
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Против меня иногда выставляют лучших персональщиков НБА». Егор Дёмин рассказал о целях в Новом году
2 февраля, 13:00Трибуна
Владимир Дёмин: «Егор питается энергией Barclays Center и продолжает работать дальше, а не сходит с ума»
31 января, 16:18
Фернандес о Дёмине: «Он не только всегда готов бросать, но и готов попадать в четвертой четверти. Не каждый на такое способен, этому нельзя научить»
31 января, 10:02
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
сегодня, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
сегодня, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
сегодня, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
сегодня, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
сегодня, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
сегодня, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
сегодня, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
сегодня, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
сегодня, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
сегодня, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
сегодня, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
сегодня, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
сегодня, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
сегодня, 16:38
Рекомендуем