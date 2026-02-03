Сергей Кущенко: «Путь Егора Дёмина надо изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко положительно оценил тенденцию, при которой молодые российские баскетболисты отправляются набираться опыта в ведущие зарубежные академии и университеты.
«Когда наши молодые талантливые игроки уезжают в мировые баскетбольные институты, они получают там абсолютно другую подготовку. Посмотрите, сколько перспективных ребят уехало в этом сезоне в различные академии. Тот же Егор Дёмин – его путь надо отдельно изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант. Русский парень поехал через «Тринту» в «Реал» Мадрид, в NCAA, и вот, пожалуйста, – восьмой номер драфта. Конечно, мы следим за такими историями.
Мировые институты и академии развивают молодых игроков в конкурентных условиях. И если наши проспекты попадают в большие команды уровня «Реала», это совершенно другой уровень. Кто-то из них зацепится, кто-то нет, Лига ВТБ всегда открыта. Думаю, европейские клубы могли бы на них тоже претендовать, но там есть ограничения по легионерам, из-за которых в местных чемпионатах не дают много шансов», – сказал Кущенко в интервью с «Чемпионату».
И насчёт "там есть ограничения по легионерам, из-за которых в местных чемпионатах не дают много шансов" - Егор, останься он в Реале, считался бы воспитаннником клуба и не подпадал бы под эти ограничения (знатоки евробаскетбола поправят меня, если я ошибаюсь на этот счёт).