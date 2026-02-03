Зак Лавин намерен воспользоваться опцией игрока на 48,9 млн долларов в следующем сезоне
Защитник «Сакраменто» Зак Лавин намерен воспользоваться опцией игрока на 48,9 млн долларов в следующем сезоне, об этом сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.
При этом маловероятно, что Лавина обменяют до дедлайна – отчасти из‑за его зарплаты в текущем сезоне (47,5 млн), а также из‑за наличия опции игрока на следующий. Хотя несколько команд, по прогнозам, будут иметь пространство под потолком зарплат в предстоящее межсезонье, маловероятно, что баскетболист получит предложения, сопоставимые с той суммой, от которой ему пришлось бы отказаться. Скорее всего, «Кингз» смогут рассмотреть вариант обмена Лавина в межсезонье как игрока с истекающим контрактом.
В этом сезоне 30-летний защитник набирает в среднем 19,8 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи за матч.
«Чувствует себя заложником». Зак Лавин хотел бы покинуть «Сакраменто»
Как будто это логичное решение - ни Сакраменто, ни кто либо другой не будет продлевать этот контракт на сопоставимые деньги)
И Спорц не дурак, ставит плашку "важное" на те новости, где каменты побурлят, даже если такую новость писал лично Капитан Очевидность.