Зак Лавин намерен воспользоваться опцией игрока на 48,9 млн долларов в следующем сезоне

Зак Лавин намерен воспользоваться опцией игрока на 48,9 млн долларов.

Защитник «Сакраменто» Зак Лавин намерен воспользоваться опцией игрока на 48,9 млн долларов в следующем сезоне, об этом сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

При этом маловероятно, что Лавина обменяют до дедлайна – отчасти из‑за его зарплаты в текущем сезоне (47,5 млн), а также из‑за наличия опции игрока на следующий. Хотя несколько команд, по прогнозам, будут иметь пространство под потолком зарплат в предстоящее межсезонье, маловероятно, что баскетболист получит предложения, сопоставимые с той суммой, от которой ему пришлось бы отказаться. Скорее всего, «Кингз» смогут рассмотреть вариант обмена Лавина в межсезонье как игрока с истекающим контрактом.

В этом сезоне 30-летний защитник набирает в среднем 19,8 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи за матч.

«Чувствует себя заложником». Зак Лавин хотел бы покинуть «Сакраменто»

Источник: The Athletic
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стоило ли выделять новость жирным?
Как будто это логичное решение - ни Сакраменто, ни кто либо другой не будет продлевать этот контракт на сопоставимые деньги)
Зач не дурак, зачем отказываться от опции, если такой зп уже больше не будет.
И Спорц не дурак, ставит плашку "важное" на те новости, где каменты побурлят, даже если такую новость писал лично Капитан Очевидность.
Понимает, что мусорный игрок
Зак Лавин: Хочу чувствовать себя заложником ещё один год
Знаете, я и сам своего рода инсайдер. Можно подумать кто-то еще в лиге в здравом уме выдаст лавину контракт такого размера)
Лавин: блин даже не знаю активировать или не активировать, на рынке же дадут больше)))
Конечно, следующий будет только ветеранский никому не нужный минимум
