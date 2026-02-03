Тим Бонтемпс: «Донован Митчелл вряд ли подпишет продление контракта с «Кливлендом», если команда вновь вылетит из плей‑офф на ранней стадии»

Тим Бонтемпс: Ранний вылет «Кливленда» может стоить клубу Донована Митчелла.

Журналист ESPN Тим Бонтемпс считает, что Донован Митчелл вряд ли подпишет продление контракта с «Кливлендом», если команда вновь вылетит из плей‑офф на ранней стадии в этом сезоне.

«В «Кавальерс» понимают, что этим летом им предстоит принять важнейшее решение – за год до того, как Митчелл сможет стать свободным агентом в межсезонье‑2027. Если команда снова завершат выступление в первом или втором раунде – как это случалось с Митчеллом в каждом из его первых восьми сезонов – захочет ли он продлить контракт с «Кливленде »? Это кажется маловероятным.

Никто лучше «Кавальерс» не осознает этого – клуб уже совершил одну сделку и явно намерен провести еще несколько до дедлайна», – пояснил Бонтемпс.